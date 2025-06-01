Надежда Сасс, СТВ: Франция является одной из жестких сторонниц и даже провокационных действий в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в Балтике. Есть ли во французском истеблишменте и обществе в целом понимание того, что таким образом открывается самый короткий путь к прямому конфликту между НАТО и Россией, НАТО и Союзным государством?

Жорж Ренар-Кузманович, лидер французской партии «Суверенная республика»:

Франция играет одну из главных ролей по остановке экспорта российской нефти через Балтику. Это усиливает напряженность с Россией, но она и так высокая – санкции, поставки оружия Украине... И Россия также отвечает тоже через конфликты в Африке и дипломатическое давление. Вы тоже знаете, что с 16 февраля 2024 года было военное соглашение между Францией и Украиной. И в нем сказано, что Украина должна вернуть все свои территории по границам в 1991 году.



Расширение НАТО – это основная причина этой войны, и это признал даже бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, и только что Марк Рубио открыто заявил, что Украина – это прокси-территория в конфликте между Россией и США. Франция и Россия официально не воюют, но и мира между ними тоже нет. Так что политика Франции в Балтике логично продолжает эту линию. Балтика, отправление войск в Украину – это несерьезно.

Я бы сказал, что все это политический театр, как сказали некоторые даже генералы в Англии, и есть другие цели. Я думаю, что все понимают – и в Москве, и в Париже, и в Берлине, и в Лондоне, и в Вашингтоне – что никто во Франции не пойдет на прямое столкновение с Россией. Обе страны – ядерные державы, так что война между Францией и Россией невозможна. Это будет Третья мировая война – этого никто не хочет, это все понимают, и такого не будет.