«Американцы хотели устроить хаос в Старом Свете». Политологи спрогнозировали развитие событий
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ближний Восток – это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на Север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель.
Надежда Сасс, СТВ:
Когда мы наблюдаем за происходящим, особенно за грозными, ревущими 20-ми, то понимаешь, что будущее всего человечества зависит от конкретных лидеров, от адекватности этих лидеров.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Вы знаете мое уважительное отношение к Александру Григорьевичу, я считаю его очень серьезным политиком. Беларуси повезло, что в переломные времена волевой и очень опытный управленец стоит во главе государства. Но я с ним не очень согласна. Американцы действительно хотели бы выиграть время, устроить управляемый хаос, который им там подсказал искусственный интеллект в Старом Свете, чтобы все воевали со всеми. А они бы стояли в сторонке и особо не тратились. Эту инициативу у них перехватили британцы. Драматургия не американская. Отсюда мы видим растерянность администрации Байдена.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Глубоко убежден, что американцы не стоят за этим конфликтом, он им невыгоден. Думаю, что и британцы не стоят, у нас нет никаких доказательств. Я бы слова Президента Беларуси трактовал по-другому. Американцы просто не справились с лидерством. Они же взяли на себя ответственность за безопасность непросто во всем мире, а в данном конкретном регионе.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Я понял слова Президента Лукашенко дословно, на мой взгляд, совершенно четко это сказано. Кто создал эти условия для подобного конфликта? Мы говорим о намеренных действиях, а была же просто обыкновенная непрофессиональность и некомпетентность этих людей. Что было в Секторе газа до недавнего времени? То, на чем стоял и Обама, что было сделано к ужасу палестинцев, которые там проживают. Он решил провести свободные выборы – получил ХАМАС. Именно англосаксы инициировали все конфликты, которые происходят там.
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