«Американцы хотели устроить хаос в Старом Свете». Политологи спрогнозировали развитие событий

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ближний Восток – это вот как здесь у нас всегда был театр военных действий, то и Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на Север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно. Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель. Надежда Сасс, СТВ:

Когда мы наблюдаем за происходящим, особенно за грозными, ревущими 20-ми, то понимаешь, что будущее всего человечества зависит от конкретных лидеров, от адекватности этих лидеров.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Вы знаете мое уважительное отношение к Александру Григорьевичу, я считаю его очень серьезным политиком. Беларуси повезло, что в переломные времена волевой и очень опытный управленец стоит во главе государства. Но я с ним не очень согласна. Американцы действительно хотели бы выиграть время, устроить управляемый хаос, который им там подсказал искусственный интеллект в Старом Свете, чтобы все воевали со всеми. А они бы стояли в сторонке и особо не тратились. Эту инициативу у них перехватили британцы. Драматургия не американская. Отсюда мы видим растерянность администрации Байдена.





Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Глубоко убежден, что американцы не стоят за этим конфликтом, он им невыгоден. Думаю, что и британцы не стоят, у нас нет никаких доказательств. Я бы слова Президента Беларуси трактовал по-другому. Американцы просто не справились с лидерством. Они же взяли на себя ответственность за безопасность непросто во всем мире, а в данном конкретном регионе.