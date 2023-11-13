«Затишье перед бурей». Эксперты прокомментировали обращение лидера «Хезболлы»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

На неделе ожидали обращение лидера организации «Хезболла». Разные были мнения, максимально накалилась ситуация. Вы ожидали, что будет достаточно мягкое обращение?