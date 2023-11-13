«Затишье перед бурей». Эксперты прокомментировали обращение лидера «Хезболлы»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
На неделе ожидали обращение лидера организации «Хезболла». Разные были мнения, максимально накалилась ситуация. Вы ожидали, что будет достаточно мягкое обращение?
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Мы ожидали, что Иран не хочет воевать. Это очевидно. Ни одна из стран региона – ни Иран, ни Египет, ни Сирия, ни Саудовская Аравия, ни Ливан – воевать не хотят. Для них эта ситуация во многом оказалась неожиданной. Тренд больших игроков на деэскалацию, другое дело, что они не знают, как это сделать. Но давайте не забывать, что «Хезболла» в переводе – это партия Аллаха. Политическая партия, которая заинтересована в обеспечении безопасности и развития Ливана, несет определенную ответственность за юг Ливана. И в этом контексте ее надо рассматривать, а не просто как некую военизированную структуру.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Не надо бояться громких, устрашающих заявлений. Надо бояться именно таких тихих, спокойных, взвешенных заявлений со стороны. Вот это самое опасное. Восток – дело тонкое. Война любит тишину. В данной ситуации это может быть затишье перед бурей.
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