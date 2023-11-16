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Существует ли Восточный блок? Разбираемся с экспертами

16 ноября 2023 12:33
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Существует ли Восточный блок? Разбираемся с экспертами-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Пока нет никакого Восточного блока. Это термин из истории Холодной войны. Так на Западе называли Варшавский договор. Китай как проводил, так и проводит свою внеблоковую политику. Допустим, те образования, и ШОС, и БРИКС, западники достаточно четко обозначают, они довольно аморфны. То есть мы на пути к некой координации, согласованности, но сказать, что на 100 % присутствует, нет.

Военно-политического союза нет. НАТО как было, так и остается самым сильным военно-политическим блоком. Мы видим слабость этого блока, но это позволяет американцам полностью контролировать ситуацию в Западной и Центральной Европе. Следующая задача будет как раз таки усиление координации между Россией и Китаем, Ираном, Индией, подключением Латинской Америки. Но это пока задание на завтра.

Существует ли Восточный блок? Разбираемся с экспертами-4

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Блок де-юре не виден, но де-факто совместные учения, совместные действия. То, что сейчас уже происходит в этом случае, играет положительную роль. На Тайване мы прикрываем тылы Китая, Китай прикрывает наши тылы на Новороссии.

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# Международная политика # Вадим Гигин # Рафаэль Ордуханян # Надежда Сасс # Фотофакт

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