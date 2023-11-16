Существует ли Восточный блок? Разбираемся с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Пока нет никакого Восточного блока. Это термин из истории Холодной войны. Так на Западе называли Варшавский договор. Китай как проводил, так и проводит свою внеблоковую политику. Допустим, те образования, и ШОС, и БРИКС, западники достаточно четко обозначают, они довольно аморфны. То есть мы на пути к некой координации, согласованности, но сказать, что на 100 % присутствует, нет.

Военно-политического союза нет. НАТО как было, так и остается самым сильным военно-политическим блоком. Мы видим слабость этого блока, но это позволяет американцам полностью контролировать ситуацию в Западной и Центральной Европе. Следующая задача будет как раз таки усиление координации между Россией и Китаем, Ираном, Индией, подключением Латинской Америки. Но это пока задание на завтра.