Итоги саммитов в Минске: ключевые высказывания Президентов стран СНГ

Беларусь снова оказалась в центре мировых новостей. Такого количества глав зарубежных государств Минск давненько уже не видывал! Столица СНГ собрала десятку Президентов! Еще один информповод - ликвидация ЕврАзЭС, вернее - развитие интеграционной идеи: буквально накануне минских встреч в Беларуси, России и Казахстане ратифицировали Договор о создании Евразийского экономического союза! Сделан шаг вперед! С оговорками, правда, но об этом чуть позже. Сперва - о главном.

10 октября для Минска определенно стало Днем большой политики. В белорусской столице прошли сразу две встречи глав государств — это саммиты СНГ и ЕврАзЭС. К слову, последний поставил точку в деятельности Евразийского сообщества. А вот работа Евразийского союза — стала центральной темой дискуссии Президентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже второй год подряд Минск — председатель в СНГ. Нынешний саммит объединяет сразу три крупных мероприятия. Помимо основного — заседания глав государств Содружества, во Дворце Независимости — встречи Президентов стран ЕврАзЭс и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Первым у парадного — кортеж президента Узбекистана. Переговоры лидеров СНГ предваряет встреча Александра Лукашенко и Ислама Каримова. Тет-а-тет политики обсуждают двусторонние отношения. За 2013 год взаимный товарооборот — 125 миллионов долларов – цифру следует увеличить вдвое.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы можем в ближайшие буквально год-два удвоить наш товарооборот и такие товарные группы есть. Думаю, этот толчок в торговле с Узбекистаном поставил бы перед нами очень жестко вопрос об углублении отношений по всем другим направлениям, хотя там препятствий нет. Наши позиции по международной повестке дня практически схожи. Для гуманитарного сотрудничества также нет препятствий. В конце концов, плохо или хорошо, но мы жили в одной стране, и у нас есть очень много путей, по которым мы можем пройти, чтобы наше гуманитарное и культурное сотрудничество поднять на более высокий уровень. Есть ряд вопросов, которые зависят только от нас, от президентов. Хотелось бы дать толчок развитию двусторонних отношений и вывести его на более высокий уровень.

Ислам Каримов, президент Республики Узбекистан:

Беларусь, по-моему, начала новый этап. Недавняя поездка руководства Правительства в США, встречи, торговые соглашения, -это все говорит о том, что жизнь развивается. Я хочу сказать, пользуясь возможностью, Узбекистан приветствует такие изменения в политике, прежде всего, во внешней политике Беларуси.

С самого утра во Дворце Независимости — 250 репортеров. Именно столько журналистов аккредитовались на «минские встречи». До начала мероприятий только и разговоров: насколько долгим будет этот день большой политики. Ведь тем, стратегических и исторических, в повестке немало. Ответ не заставил себя ждать — точь-в-точь по расписанию ко Дворцу Независимости подъезжает кортеж Президента Азербайджана — так положено: в алфавитном порядке.

Вслед по ковровой дорожке прошел Президент Армении, следующим прибыл лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президенты Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана. Гурбангулы Бердымухамедов в Минск прибыл не с пустыми руками. В подарок — картина с пейзажем Туркменистана. Александр Лукашенко на правах хозяина саммита лично встречает гостей у входа. Здесь же и рота почетного караула. Ждали только Владимира Путина. Российский президент, как уже стало традиционным, вне алфавитного порядка приехал последним.

На церемонии фотографирования 10 президентов, и лишь Украину представляет Посол этой страны в Беларуси. Петр Порошенко на саммит не приехал — проблемы в стране требуют находиться на родине.

Ситуацию у южных для Беларуси соседей затронул и Александр Лукашенко.

В 2014 году у руля СНГ должна была стать Украина, однако из за непростой обстановки на юго-востоке — председательство в содружестве взяла на себя Беларусь. Тема безопасности на просторах СНГ звучала из уст всех президентов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уверен, что нас всех последнее время волнуют вопросы безопасности в Содружестве Независимых Государств. Абсолютно недопустимая ситуация, когда здесь, у нас, практически в центре Европы, ведутся боевые действия. Надеюсь, что все присутствующие поддержат меня во мнении о необходимости скорейшего прекращения столкновений на юго-востоке Украины. Сторонам конфликта необходимо найти не просто точки соприкосновения, а прекратить кровопролитие. И выполнить те договоренности, которые были достигнуты здесь, в Минске. Все спорные вопросы нужно решать только мирным путем. Нельзя позволить и дальше литься крови нашего братского народа. Именно поэтому Минск стал переговорной площадкой для конфликтующих сторон. И вроде бы мы смогли на этом пути чего-то достичь и продвинуться.

Сейчас нам важно осознавать, что Украина – это не просто локальный очаг напряжения. Боевые действия непосредственно влияют на безопасность и подрывают экономическое развитие как Украины, так и всего постсоветского региона в целом.

Скажу откровенно, это не только моя точка зрения, мы должны больше в рамках СНГ уделять внимания этим проблемам. Потому что, куда уже дальше, если война идет на территории одного из наших партнеров, членов СНГ, гигантского государства. Недопустимо, наверное, когда животрепещущие вопросы, которые касаются такой страны, как Украина, решаются где-то далеко, не то в Берлине, не то в Милане. Тогда встает вопрос, чего к нам обращаться по другим вопросам: экономическим, политическим, дипломатическим?

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Конечно, нас тревожит то, что происходит не так далеко от наших границ. Ситуация на Ближнем Востоке, в европейской части, конечно же, требует адекватной оценки, и каждая страна, наверное, должна стремиться к тому, чтобы своими действиями вносить вклад в укрепление мер доверия, безопасности и сотрудничества.

Ислам Каримов, президент Республики Узбекистан:

Что касается решения украинской проблемы, по нашему убеждению, только отказ от применения силовых методов как способа разрешения всех возникающих проблем, только использование политических средств, базирующихся на фундаментальных нормах международного права и уставе ООН, только безусловное выполнение сторонами не на словах, а на деле минских договоренностей по прекращению огня и перемирию могут сформировать, я бы сказал, необходимые условия для переговорного процесса по достижению мира в Украине.

Михаил Ежель, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Украина стремится исключительно к мирному разрешению кризиса на Донбассе. Нами сделаны конкретные шаги в политической плоскости урегулирования. В частности, Верховной радой приняты законы об амнистии и об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тем не менее, мы крайне обеспокоены несоблюдением достигнутых договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, которые орудуют на Донбассе, а именно: продолжающимися грубыми нарушениями с их стороны режима неприменения оружия.

Призываем все причастные стороны использовать весь свой авторитет и, приложив максимум усилий, содействовать выполнению всех без исключения положений минских договоренностей.

Николай Тимофти обратился к Владимиру Путину с просьбой приостановить существующие запреты на торговлю между двумя странами.

Как известно, Россия наложила вето на поставки молдавской плодоовощной продукции.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Подобными действиями наша страна фактически вытесняется из зоны свободной торговли СНГ. В этой ситуации даже согласование сегодняшних документов происходят с большим трудом. Мы призываем наших российских коллег продолжить консультации в разных форматах и целях нахождения взаимоприемлемых решений по отмене изъятия из режима свободной торговли по отношению к Республике Молдова.

Президент России в ответ привел цифры: на фоне совокупного роста ВВП стран СНГ, товарооборот между государствами снизился на 9%.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Эти цифры во многом объясняются неблагоприятной внешней конъюнктурой. Они также являются следствием смены экономических приоритетов некоторых участников Содружества. Здесь молдавский коллега говорил о действиях России в связи с подписанием Молдовой соглашения с Евросоюзом. Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом и сами хотим сближаться. Вопрос — в условиях нашего сотрудничества.

После этих слов Путин и Тимофти еще долго что-то обсуждают — сидели рядом. В это время главы других делегаций говорили, в том числе и о предстоящей в 2015 году годовщине победы в великой отечественной войне.

2015 в Содружестве объявлен годом ветеранов.

Уже в присутствии делегаций Александр Лукашенко акцентирует внимание на основных аспектах развития СНГ. Уровень сотрудничества между научными организациями недостаточен, стоит задуматься и над повышением качества обучения специалистов. 2016 в СНГ будет годом образования. Кроме того, нельзя допустить, чтобы организация утратила свое значение на международной арене.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Первое, Беларусь как страна, наиболее пострадавшая в годы Второй мировой войны, от фашизма, всецело поддерживает обращение к мировой общественности в связи с 70-летней годовщиной Великой Победы. Второе, по концепции дальнейшего развития СНГ, которая у нас сегодня на столе, выполнен значительный объем работ по развитию научной научно-технической сфер. Тем не менее, уровень сотрудничества между научными организациями Содружества недостаточен, поэтому необходимо обратить особое внимание именно на практическую работу в этом направлении. Третье, мы договорились, что 2016 в Содружестве будет годом образования. Это символично, думаю, против этого никто не станет возражать.

В итоге встречи рассмотрено 15 вопросов. Подписано 4 международных договора. В том числе и обращение глав государств к народам СНГ в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Политики определились и с председателем содружества на следующий год — им станет Казахстан.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Двухлетнее председательство Беларуси в СНГ было плодотворным. Казахстан рассматривает СНГ как уникальную политическую площадку, объединяющую страны постсоветского пространства. Другой такой организации в нашем регионе нет.

Это - кадры заседания межгоссовета Евразийского экономического сообщества. Президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана подвели своеобразный черту под работой ЕврАзЭС. Эта организация за 14 лет стала платформой для новых интеграционных образований ТС и Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

ЕврАзЭС достойно выполнил свою роль, пройден большой и сложный путь интеграционного строительства. Самое главное, что ЕврАзЭС явился фундаментом для создания Таможенного Союза и Единого экономического пространства, которые в свою очередь, заложили основы нашего будущего Евразийского экономического союза. Поэтому сегодняшнее решение об изменении формата нашего взаимодействия - это адекватное отражение современных тенденций интеграции на постсоветском пространстве.

Время — двигаться дальше. Впереди новый уровень интеграции.

С 1 января 2015 года начнет работу Евразийский экономический союз. Поэтому в существовании ЕврАзЭС 10 октября официально поставили точку.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета. За круглым столом - Беларусь, Россия, Казахстан, то есть страны таможенной «тройки» и претенденты на присоединение к интеграции — Армения и Кыргызстан.

Андрей Колесников, журналист, исполнительный директор «Коммерсантъ-Холдинга»:

В ЕАЭС просятся (на каком-то заседании шла об этом речь), если не ошибаюсь, Мексика с Аргентиной. И рассматривался вопрос о том, что их тоже можно принять. По крайней мере сначала наблюдателями, а потом, может быть, и ассоциированными членами. А Армения вообще рядом.

Если Бишкек лишь недавно утвердил «дорожную карту», проще говоря, перечень законопроектов, необходимых для присоединения к Таможенному союзу и ЕЭП, Ереван эту же схему уже реализовал. Для республик — это первый шаг на пути в ЕАЭС.

Серж Саргсян, президент Республики Армении:

Мы хорошо осознаем ту особую ответственность, которую берем на себя, первыми присоединяясь к Договору. Конечно, у членства Армении своя специфика – это отсутствие общей границы с другими членами ЕАЭС. Однако мы убеждены, что это не помешает интеграции Армении в единые системы регулирования, системы транспорта, энергетики, телекоммуникаций, финансов, формируемые на нашем общем экономическом пространстве.

Алмазбек Атамбаев, президент Кыргызской Республики:

Для Кыргызстана вступление в Таможенный союз и присоединение к Единому экономическому пространству — важнейший приоритет во внешнеэкономической политике. Это наш выбор. Мы, конечно, хотели бы встретить Новый год в качестве полноправного члена Союза.

Договор о создании Евразийского экономического союза три Президента подписали в Астане в мае. Почти полгода понадобилось на ратификацию, то есть придание документу юридической силы. На прошлой неделе процедуру завершили в Москве, на этой — в Минске и Астане.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы проводим наше заседание в условиях, когда Евразийский экономический союз де-факто занял свою нишу в мировой экономической и даже политической повестке дня. Мы де-юре завершаем формирование крупнейшего общего рынка на евразийском пространстве. Беларусь, Казахстан и Россия проинформировали мировое сообщество о практически синхронной ратификации парламентами стран Договора о нашем Союзе, который вступит в силу с 1 января 2015 года.

Сегодня в Евразийской интеграции стало на одного участника больше. Об этом подробнее рассказали на итоговой пресс-конференции.

Виктор Христенко, председатель коллегии Евразийского экономической комиссии:

Договор о присоединении был сегодня подписан четырьмя сторонами с намерением в ближайшее время ратифицировать этот договор с тем, чтобы Армения могла полноценным образом участвовать в работе Евразийского экономического союза уже в следующем году. Такого же порядка события связаны с продвижением Кыргызской республики по пути присоединения к Евразийскому союзу. Сегодня была утверждена вторая дорожная карта. Карта, охватывающая соглашение по Единому экономическому пространству.

Утро нового года страны встретят уже в новом интеграционном объединении. Поделили государства и обязанности. Штаб-квартира Евразийской комиссии будет находиться в Москве, суд ЕАЭС — в Минске, финансовым центром станет Алматы.