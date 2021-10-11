«Призываем Литву соблюдать свои международные обязательства». В ООН обеспокоены ситуацией с беженцами на границе

На границе Польши и Беларуси польские военные открыли стрельбу в воздух, при этом дубинками избивали группу беженцев. Очевидцами таких методов вытеснения мигрантов стали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом польские стражи пытаются скрыть факты использования оружия. Не меняется ситуация и на литовском направлении. Беженцев продолжают выдавливать на территорию нашего государства.

Ночные заморозки на этой неделе в Беларуси ожидают до -4 °C. Достать из шкафов теплые вещи – первое, что приходит на ум после таких погодных новостей. Холодно, а скоро еще холоднее. А каково в такой ситуации тем, кто застрял на границе? Афганские беженцы больше месяца ждут на приграничной полосе помощи от Евросоюза. Они официально попросили убежища в Польше, но от них отгородились колючей проволокой.

Очередные факты демократического «милосердия» европейцев. На границе польские военные открыли стрельбу в воздух, при этом дубинками избивали группу беженцев и требовали проследовать в Беларусь. Такую картину застал наш наряд, когда приехал на странные звуки. Только благодаря оперативному прибытию белорусских пограничников на линию границы незаконная попытка выдавить беженцев не удалась. Польские стражи пытаются тщательно скрывать факты использования оружия в отношении мигрантов. И даже наоборот, уверяют, что выстрелы звучат с сопредельной стороны. Тем самым пытаются отвлечь внимание от собственных незаконных действий, которые очевидны. Офицеры пограничного агентства ЕС Frontex зафиксировали несколько случаев «группового вытеснения мигрантов» с территории Литвы.

Катажина Венцель, наблюдатель Frontex:

Насколько мне известно, есть по крайней мере 14 сообщений о серьезных инцидентах. В отчетах Frontex говорится о «практике коллективных вытеснений» мигрантов с литовской территории. Офицеры Frontex не имеют прямого отношения к так называемому перенаправлению людей.

Тенденция или все-таки очевидность? Агентство по делам беженцев ООН опубликовало отчет, в котором черном по белому написано, что политика выдворения беженцев противоречит обязательствам Литвы в рамках международного и европейского права. А возвращение мигрантов через границу не только угрожает жизни людей, но и является незаконным.

Хенрик М. Нордентофт, представитель управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев в странах Северной Европы и Балтии:

Убежище является одним из основных прав человека. Мы призываем Литву соблюдать свои международные обязательства, предоставляя лицам, ищущим убежища, возможность получить его и обеспечивать соответствующие условия приема и эффективную процедуру предоставления убежища.

И вот момент. Литва уже получила первый транш финансовой помощи для управления миграционным кризисом от Европейской комиссии. Из ранее выделенных 37 миллионов евро поступило более 29. Но ситуация на границе без изменений – колючая проволока и беженцы. Среди них – дети и женщины, есть и те, кому необходима медицинская помощь. Палатки едва ли спасают от холода, спать на земле уже невозможно.