Саммит глав государств СНГ открывается в Бишкеке

Новости Беларуси. Кыргызстан 16 сентября стал столицей политической жизни содружества независимых государств. Бишкек готовится к официальной церемонии открытия саммита глав государств-участников СНГ. На юбилейном заседании будут присутствовать

Президенты Беларуси Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Казахстана и Таджикистана, глава правительства Молдовы, вице-премьер Туркменистана и министр иностранных дел Узбекистана.

Кроме того, на саммит приглашены представители региональных организаций: ШОС, Союзного государства, ОДКБ и Евразийской экономической комиссии.

Всего на саммите будет рассмотрено 15 вопросов. Они касаются развития взаимодействия на пространстве Содружества в экономической, правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах.

На встрече в узком составе главы государств планируют принять заявление в связи с юбилеем СНГ. 25 лет исполняется Содружеству. Не останутся без внимания вопросы адаптации к современным реалиям и совместные действия по борьбе с международным терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.