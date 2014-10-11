Кот Мурис и кот Кузя как способ решения проблем в Латвии, или Почему Раймонда Паулса поразила Беларусь

Более 20 лет почти раритетный «Беларус» кормит семью латвийского фермера. Андрис Бразовскис вместе с братом выращивает зерно, а после продает урожай аграрным кооперативам. Железный помощник, что родом из Минска, был когда-то приобретен у бывшего совхоза. Таких «Беларусов» в деревне Кодэ можно найти практически в каждом дворе.

Андрис Бразовскис, фермер:

Они свое дело делают. Почему отказываться? Сейчас пахота идет, видите, у меня плуг на тракторе. Делает все работы, которые нужны.

Белорусская аграрная техника, уже нового поколения, занимает свою нишу как в мелких, так и в крупных хозяйствах. Треть тракторного парка Латвии – «МТЗ».

Янис Дуклавс, министр земледелия Латвии:

Трактор «Беларус» разных модификаций, разной мощности. Этот трактор покупается. Наши люди очень хорошо отзываются о технике завода. И не только тракторы, там навесная техника есть разная, которая тоже покупается. Я думаю, что компании хорошо сотрудничают с заводом.

Кстати, трактор Андриса Бразовскиса – практически ровесник независимости страны.

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Гениальный музыкант, народный артист и, пожалуй, один из самых выдающихся представителей Латвии Раймонд Паулс долгое время с искусством совмещал политику. Был депутатом, министром культуры, причем как до, так и после распада СССР. Пять лет назад маэстро ушел с политической арены, но за событиями на ней следить не перестает.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

Конечно, если тебе каждый день надо было в очереди стоять, чтобы купить что-то – это одно дело. Сейчас ты можешь зайти в любой магазин: все есть, но вопрос, сколько у тебя в кармане.

Погода в Латвии весьма переменчива. Сейчас ей под стать и политическая атмосфера в стране. На парламентских выборах (они прошли четвертого октября) победу одержала партия «Согласие». Ее лидер – русский мэр Риги Нил Ушаков – заявил о готовности возглавить Правительство. Однако президент Латвии решил повременить с рассмотрением кандидатуры на пост премьер-министра, а вместо этого дал партиям еще неделю на создание коалиции.

Партия «Согласие» представляет интересы русскоязычного населения, которого в Латвии – почти треть. Нил Ушаков поддерживает европейский курс и в то же время предлагает иной, более мягкий, взгляд на диалог с Москвой.

Кстати, в приемной градоначальника уже пару лет живут два кота. Их еще маленькими взяли из приюта. Черно-белому дали латышское имя Мурис, полосатому – русское Кузя.

Нил Ушаков, председатель Рижской думы, лидер партии «Согласие»:

Мы должны развивать хорошие отношения с нашими соседями. Беларусь, Россия. Это абсолютно естественно иметь взаимовыгодные, добрососедские, теплые отношения с двумя государствами. Политические ситуации бывают разные.

Следующий этап политической кампании в Латвии – это назначение премьер-министра. Судя по всему, этот пост сохранит за собой нынешний глава Правительства. А вот за остальные министерские портфели придется побороться всем прошедшим в сейм партиям.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

Вот сейчас у нас пойдет целый месяц, пока распределят посты. Начиная от председателя Совмина, и так далее. Вот там сейчас будут торговаться. А есть очень важный вопрос, в моем понятии. У нас, к сожалению, очень много людей уезжает. 1/3 приблизительно. К сожалению, Латвия находится на очень низких местах в Европе. По экономическому, на очень низких. А мне это не нравится, я гражданин этой страны.

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Натуральное хозяйство – подспорье весомое, ведь от пенсии после оплаты счетов за газ остается лишь половина. Пока в Риге кипят политические страсти, Иварс Альфредович ожидает от нового Парламента вполне земных решений.

Иварс Гринс, пенсионер:

Первым делом пенсии надо повышать. Выжить можно. Если бы очень большая пенсия, я бы здесь в земле не копался.

Беларусь входит в десятку основных торговых партнеров Латвии. В стране зарегистрировано практически две тысячи пред­приятий с белорусским капиталом.

Латвия – страна удобная для транзита белорусских грузов. Сначала – по железной дороге, где товары из Беларуси занимают второе место, потом – через морские порты. Правда, здесь конкуренцию Латвии составляет соседняя Литва, которая старается перетянуть на себя белорусский поток грузов.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

Мы соседи, нам надо думать, что, как идет торговля. Это ясно. Это экономические связи. И в то же время это могут и культурные связи.

Впрочем, с Балтийским морем нас связывают не только потоки грузовые, но и туристические.

Юрмала – крупнейший приморский курорт не только в Латвии, но и вообще в странах Балтии. Эта здравница гремела еще во времена Советского Союза. Прошли года, но свою популярность Юрмала не растеряла. И по сей день сюда приезжает множество туристов ради целебных вод, хвойного воздуха и, конечно же, белого и мелкого как манка песка.

Есть у «латвийской жемчужины» и белорусский отблеск. На взморье уже давно работает наш санаторий. Больше всего туристов сюда привлекает уникальная лечебная база и наличие собственной скважины с минеральной водой.

Рита Элцэ, исполняюшая обязанности директора санатория «Белоруссия» в Юрмале:

Наш санаторий в прошлом году посещали отдыхающие из 27 стран мира. Большинство – это, действительно, белорусы и местное население. Остальные – европейские страны. Даже из Америки, Германии тоже к нам едут. Мы лечим людей буквально по всем органам, системам.

Наталия Тетере, жительница г. Рига (Латвия):

Я уже в третий раз приезжаю в санаторий «Белоруссия». Здесь очень хорошо, лечат очень хорошо. Обслуживающий персонал очень приветливый.

А вот вкус другой изюминки Латвии каждый белорус, наверное, помнит еще с детства.

Море рыбы, труда и копоти. Именно так создавалась и создается визитная кулинарная карточка Латвии – шпроты. Один из крупнейших рыбных заводов находится в Салацгриве. Предприятие градообразующее – здесь работают поколениями. Рыбу завод закупает у частников, а после, в цехах, превращает ее в знакомое всем лакомство.

Один из основных этапов работы – это нанизывание кильки на шампур. Вот так выглядит этот технологический процесс: выкладываем нашу рыбку в специальную кассету, после берем технологический прутик, ставим его. Наш продукт готов к копчению, куда мы его и отправляем. Кстати, за одну смену каждая из работниц подготавливает примерно тысячу таких шампуров.

Именно шпроты стали одним из исключений, не попавших под российское эмбарго, а ведь санкции дали о себе знать в других областях. Так, убытки на миллионы евро потерпела латвийская свиноводческая отрасль, ощутили экономический удар и фермеры страны. Рынок здесь заполнила дешевая польская продукция и своя оказалась в невыгодном ценовом свете.

Арнольд Бабрис, председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия в Салацгриве (Латвия):

Я считаю, что эмбарго и санкционная война ничего хорошего не решит. Люди пострадают, предприятия, потребители.

Когда-то именно латвийские шпроты стали мишенью в войне информационной. В 2006 году российский госпотребнадзор нашел в консервах бензапирен и поставки продукции на свой рынок запретил.

Арнольд Бабрис, председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия в Салацгриве (Латвия):

Протекционизм и лоббизм. Потребитель всегда должен понимать, что за этим скрываются конкретные экономические интересы. Я просто знаю, что анализы тогда вообще не делались, просто было указание нас вычеркнуть.

На нашем рынке латвийские шпроты занимают небольшую нишу, а в то же время…

Товарами из Беларуси в Латвии уже никого не удивишь. Здесь продается наша мебель, обувь, косметика, пищевая продукция. Но в июне 2014 года в Риге появилось нечто особенное: здесь открыли магазин, где можно приобрести ткани и изделия из нашего, белорусского, льна.

Лен в Латвии, как и в Беларуси, культура национальная. Правда, сейчас местная отрасль переживает не лучшие времена, и продукция Оршанского льнокомбината стала лучшей альтернативой.

Инэсэ Деовиня, директор магазина белорусского льна в Риге:

Латвия исконно славилась своим льном, своим трудолюбием. И этим сотрудничеством мы тоже отдаем должное своим корням и любви к этому материалу. Очень рады, что Беларусь сохранила и в таком количестве может предложить этот материал нашим покупателям, которые его любят, ценят и понимают.

На этой неделе Беларусь к Прибалтике стала еще ближе. Впервые в Риге открылись Дни Минска.

Кстати, в 2015 году столицы поменяются ролями. А пока это бизнес-форум, круглые столы, дискуссионные площадки и громкие аккорды.

На торжественное открытие дней Минска в Риге не мог не прийти и маэстро. С нашей страной его связывают не только узы музыкальные, но и дружеские.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

За последние годы, по-моему, очень изменилось отношение к Беларуси. И знаете почему? Потому что те люди, которые у вас были, в том числе и я, меня поразило многое, то, что я даже не ожидал. Например, дороги, например, чистота в городах и так далее.

А после маэстро продолжит уже в разрезе актуальных для всего мира реалий.

Раймонд Паулс, композитор, народный артист СССР:

Я вижу, что Беларусь сейчас между всеми этими конфликтами старается быть каким-то успокоительным. Успокоительной стороной. И это правильно.

Стоит прислушаться, к тому, что говорят звезды культуры, звезды политики, да и просто звезды сошлись на этой неделе для Беларуси! Это была «Картина мира» с Юрием Козиятко! Увидимся через неделю!