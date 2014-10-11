«Цивилизация, цивилизация! Дайте Батьку хоть на месяц!» Смоленские КВНщики в шоке от Беларуси!

Вернемся к минскому саммиту, собравшему десятки глав государств.

Важно заметить, что Беларуси не стыдно принимать гостей!

Иллюминацию, конечно, включили праздничную, но огоньки бы не выручили, не будь хороших дорог, красивой архитектуры, чистоты и порядка на улицах! И можно долго говорить о преимуществах жизни в Беларуси.

Я уверен, что каждый искренне их видит или способен увидеть, даже если пессимист по складу характера.

А если уж свой глаз замылился, то не грех послушать гостей и соседей. Даже КВНщики, которые любят подмечать всякую «чернуху», не удержались от, не побоюсь сказать, от оды в адрес Беларуси!

На минувшей неделе пришлось услышать это на концерте. Причем не белорусские, а российские шутники, которые видят разницу, заглядывая за соседский забор (впрочем, какой там забор!) из Смоленска.