Многомиллионные итоги визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Беларусь

Туркменистан весьма интересно презентовал свои таланты и возможности во время официального визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Беларусь. В эти минуты Гурбангулы Бердымухамедова общается с Александром Лукашенко.

Во Дворец Независимости высокий гость направился прямо из Национального аэропорта Минск. Борт № 1 приземлился там два часа назад. Красная ковровая дорожка, рота почетного караула, хлеб-соль и цветы – Гурбангулы Бердымухамедова встречали по всем правилам дип-протокола.

Во Дворце Независимости проходит встреча Президентов Беларуси и Туркменистана.

Туркменистан – важнейший партнер Беларуси в Центральной Азии. Об этом говорят цифры. За последние пять лет товарооборот увеличился в разы, а по итогам 2013 года и вовсе составил рекордные почти 320 миллионов долларов, и регулярные обмены визитами на высшем уровне.

Последний раз Александр Лукашенко посещал Туркменистан в 2013 году. Тогда президенты приняли совместное заявление об углублении отношений дружбы и партнерства между странами.

Был подписан ряд двусторонних документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, спорте, науке, туризме и образовании.

Среди знаковых совместных проектов на первом месте – строительство белорусскими специалистами под ключ Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Ожидается, что первую руду там начнут добывать в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено в 19.30 08.10.2014

Минск предлагает Ашхабаду новые взаимовыгодные направления сотрудничества. Президент Туркменистана 8 октября прибыл с официальным визитом в Беларусь. Прямо из Национального аэропорта Гурбангулы Бердымухамедов направился во дворец Независимости, где высокий гость пообщался с Александром Лукашенко. И если лидеров двух стран связывают тёплые дружеские отношения, (о чём свидетельствуют и регулярные обмены визитами на высшем уровне), то наши страны объединяют крепкие партнерские связи (и свидетельство тому внушительные цифры товарооборота).

Самолет туркменского лидера приземлился в Национальном аэропорту в обед. Воздушное судно расписано зелеными буквами в тон их флага. Этот цвет объединяет национальную символику стран. И действительно, в последнее время Беларусь и Туркменистан стали ближе.

Наталья Бреус, СТВ:

Готовится к визиту в Беларусь туркменской стороне пришлось, видимо, заранее, потому что накануне в Туркменистане отмечали праздник Курбан-байрам. Этот день в стране был официально объявлен нерабочим. Но вот со среды у туркменского лидера в Беларуси достаточно плотный график. Визит начинается с официальных переговоров с Александром Лукашенко и закончится саммитом содружества, который пройдет в конце этой недели в Минске.

Александр Лукашенко называет президента Туркменистана своим другом. И дружбу, и сотрудничество государств лидеры поддерживают. Но при каждой встрече традиционно строго соблюдают церемониал и держатся в рамках правил официального визита.

Последние лет пять встречаются президенты как по часам — ежегодно: то в Минске, то в Ашхабаде. Постоянные личные контакты не позволяют расслабляться правительствам стран.

В итоге каждый год прирастаем в товарообороте. 2013 стал рекордным для общей торговли. А ведь в 2006 начинали с мизерных 15 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы создали уникальный формат общения глав государств и глав правительств, и по этому принципу стараемся строить наши отношения и с другими государствами. Именно эти четкость, периодичность, это подтягивание решения вопросов, которые имеют какие-то проблемы. Это очень хорошая форма нашей работы. Она дала результат — почти полмиллиарда долларов товарооборот мы сегодня имеем. За 5 лет в 4,5 раза вырос товарооборот. Нигде таких темпов нет. После России, Украины и Казахстана Туркменистан — такого не было никогда. Даже в советские времена Туркменистан занимал 4 место в торговле.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Хотел бы вас поблагодарить. Вы всегда поддерживаете все наши международные инициативы, наш суверенный нейтралитет, что мы осуществляем под эгидой ООН. Мы всегда с вами солидарны. Я хотел бы вас поблагодарить за вопрос образования, потому что в стенах ваших учебных заведений сегодня обучается очень много нашей молодежи. Если вы дадите возможность об увеличении квот или лимита, мы были бы вам еще благодарны, то есть желание у нашей молодежи обучаться в вашей стране есть.

С личностью Бердымухамедова в Туркменистане связывают большие реформы. Недаром в этой стране провозгласили «эпоху могущества и счастья». С середины 2000 были сняты многие запреты. В стране чтят традиции, но тянутся за технологиями и не чураются модных веяний. Что и говорить, если даже сам туркменский лидер со всей своей страстью к ахалтекинским скакунам пересел на велосипед, пропагандируя здоровый образ жизни. Это, кстати, несмотря на то, что бензин в Туркменистане стоит дешево. Центральноазиатское государство богато на нефть и газ.

В Туркменистане идет масштабное строительство многоэтажек и дорог. Беларуси это на руку. Готовы продавать наши лифты или дорожную технику. Тем более, что у туркменской стороны уже была возможность оценить белорусские товары. В Туркменистан уже поставили 10 тысяч грузовиков и тракторов. На перспективу обсуждаются партии белорусских комбайнов, автобусов и грузовых вагонов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уверен, что белорусская техника, которая проходит испытания в сложных климатических условиях Туркменистана, докажет свою состоятельность и мы подпишем взаимовыгодные контракты.

Активная работа между белорусской компанией «Фидмаш» и туркменскими концернами нефте- и газопереработки открывает новые перспективы сотрудничества в горно-химической промышленности. Масштабное жилищное строительство, развернутое в Туркменистане, предполагает поставки строительных материалов и лифтового оборудования. Эти позиции также интересны для Беларуси.

Пилотным проектом в легкой промышленности могло бы стать создание совместного предприятия по пошиву обмундирования для туркменских силовых ведомств (кстати, мы такие услуги россиянам оказываем). Для этого мы предлагаем в ближайшее время согласовать и подписать межправительственное соглашение о взаимодействии в данной сфере, которое создало бы необходимую правовую базу.

Большой совместный проект — строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Ведь в Туркменистане приличные запасы калийных удобрений. У белорусов — большой опыт по добыче. Контракт оценили в миллиард долларов. Ежегодно планируют добывать почти полтора миллиона тонн удобрений в год. Президент признает, что проект непростой. Работы на наземной части будущего завода завершат в ближайший год.

Гурбангулы Бердымухамедов:

При участии белорусских предприятий сегодня в Туркменистане реализуются 16 проектов на общую сумму более 1 млрд 145 млн долларов и 1 млрд 33 млн маната, то есть национальной валюты. Мы также договорились наращивать сотрудничество в промышленной кооперации. Это в сельском хозяйстве, перерабатывающих отраслях, текстильной, химической промышленности.

Завтра работать на этом заводе будут те молодые туркмены, которые сегодня получают образование в Беларуси. Почти 9 тысяч человек из этой страны грызут гранит науки в белорусских вузах.

Туркменистану интересны белорусские разработки и технологии. Академия наук ведет переговоры о возможных поставках многофункциональных беспилотников.

В совместном заявлении президенты подчеркнули желание и дальше продвигать сотрудничество.

По итогам переговоров подписан пакет из 14 документов. Так, главы Беларуси и Туркменистана завизировали соглашение о поставках нашей техники. Сотрудничать будут транспортные ведомства, спасатели, ученые двух стран.

Общий договор теперь есть между двумя столицами. Работать бок о бок белорусские и туркменские вузы.

Александр Лукашенко:

Сфере науки мы уделили сегодня особое внимание. Мы будем развивать наше сотрудничество и мы готовы поделиться нашим опытом, поскольку, живя в свое время в одной стране, все-таки мы были больше ориентированы в Советском Союзе на это направление, нежели наши братья из Туркменистана. Это, между прочим, достижения в области науки в Беларуси – это достижения и туркменского народа. Поэтому мы должники в этом плане. И я обещал президенту, что свой долг мы возвратим как положено и вовремя.

Благодарю вас за то, что вы приняли практически все наши предложения, и за то, что в городе-герое Минске в ближайшем будущем (я знаю, как умеет президент строить) появится туркменский уголок с национальным колоритом, где будут жить и студенты Туркменистана, и люди ученые, которые будут заниматься наукой, перенимать наш опыт.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Туркменистан и Беларусь выступают за мир, стабильность, справедливость и равноправие в международных отношениях. Наши страны с единой убежденностью, что все международные и внутренние конфликты должны решаться только мирными, переговорными средствами с опорой на нормы международного права и устава Организации Объединенных Наций. Была также подтверждена обоюдная готовность оказывать миротворческим процессам всемерное содействие.

В эти дни в Минске работает белорусско-туркменская межправительственная группа по экономике. Президенты поручили ей разработать четкую «дорожную карту» сотрудничества между двумя странами. 9 октября в Минске откроется Национальная выставка туркменских товаров. Так каждый сможет прикупить частичку Туркменистана. И еще один важный пункт программы — в Минске президенту Бердымухамедову останется заложить капсулу в основание нового здание посольства Туркменистана. Ведь прочный фундамент сотрудничества между Минском и Ашхабадом уже есть.