Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Новости Беларуси. Эта тема важна как минимум для 180 миллионов человек. Речь о крупнейшем на планете интеграционном образовании – Евразийском союзе, к которому в последние годы присматриваются и другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша позиция проста и прагматична: Беларусь поддерживает интеграцию, но лишь реальную и взаимовыгодную. Именно наша страна после распада Советского Союза активно продвигала идеи интеграции: СНГ, Союзное государство, Таможенная тройка, затем «пятерка». Беларусь по-прежнему заинтересована в тесных связях с партнерами, но при этом настаивает: единым правилам должны следовать все участники союза, а интересы каждого государства должны быть учтены. О белорусском видении такого партнерства 27 февраля говорили во Дворце Независимости. Стратегию развития Евразийского союза Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем. Представитель Беларуси сейчас возглавляет Евразийскую экономическую комиссию. А наша страна в 2020 году председательствует в «пятерке». Репортаж Екатерины Жиляниной.

Сближение, направленное на взаимовыгодное сотрудничество. Собственно, это главный посыл в любом определении интеграции. В ее классическом понимании. Именно за такую интеграцию – на равных условиях, основанную на принципе справедливости и взаимном интересе, – всегда выступала Беларусь. Так начинали строить Союз с Россией. Так основали Евразийский экономический союз. Беларусь выступала инициатором тогда и до сих пор остается приверженицей таких объединений. Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства

Однако базовые функции – свободное движение товаров, капитала, рабочей силы, равные условия для субъектов хозяйствования – до сих пор не удалось реализовать в полной мере. Работа проделана, конечно, большая. Но политическая воля пока не смогла преодолеть препятствий и барьеров. В 2020 году Беларусь взяла на себя председательство в ЕАЭС. И среди главных задач видит как раз устранение всех препон, которые мешают развитию интеграционного объединения.

Михаил Мясникович не так давно возглавил Коллегию Евразийской экономической комиссии. Уже успел провести встречи с руководством стран – членов ЕАЭС, правительствами, парламентариями, бизнесменами. «Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС Сегодня переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко на правах председателя Высшего совета интеграции называет самые острые проблемы, на их решение и должна быть направлена работа в 2020 году.

Финальные согласования сейчас проходит стратегия развития союза на ближайшие пять лет. И это не должна быть декларация намерений. Это должен быть рабочий документ, с конкретными мерами и инструментами. Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Так называемых препятствий, барьеров и изъятий стороны сейчас насчитывают более шести десятков. И это реальные преграды, которые мешают бизнесу, как частному, так и государственному. Мешают торговать, затягивают сроки, разворачивают фуры на границах. Защищают национальные интересы в ущерб партнерам. А еще создают условия для нелегального или полулегального экспорта из третьих стран. Делают союз слабее на международном рынке. Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Один из примеров, напрямую затрагивающий интересы Беларуси, – ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию. Или наши сложные, затяжные переговоры с ближайшим же партнером по углеводородам. Это в то время, когда есть установка на создание единого рынка энергоресурсов. Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности