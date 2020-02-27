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Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства

27 февраля 2020 11:01
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Новости Беларуси. Беларусь как инициатор создания экономического союза на евразийском пространстве сохраняет приверженность интеграции. Однако партнерство должно быть основано на принципах равенства и справедливости, при этом не ставить под грозу суверенитет государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства-1

Речь об этом шла 27 февраля на встрече Александра Лукашенко с Михаилом Мясниковичем, главой Коллегии Евразийской экономической комиссии. В 2020 году Беларусь председательствует в ЕАЭС и ставит перед собой задачу заложить фундамент такой справедливой и эффективной интеграции.

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Ожидается, что в мае в Минске пройдет экономический форум с участием глав государств ЕАЭС. Тогда же может быть подписана стратегия интеграции до 2025 года. Она должна включать конкретные меры и механизмы для решения существующих проблем, в том числе речь о барьерах и препятствиях. Сейчас их более 60. Они мешают осуществить тот самый принцип свободы движения товаров, услуг, капитала, ради которого, собственно, и создавался союз.

Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства-4

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Фотофакт

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