Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Новости Беларуси. 27 февраля Президент Беларуси обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. В мае в Минске ждут глав государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые пройдет экономический форум. То есть встреча выйдет за рамки традиционного формата.

Эксперты, бизнес, должностные лица... Перечень вопросов для обсуждения весьма широк. Одно из предложений, которое уже обсуждают в экспертной среде, – одномоментно отказаться от всех барьеров и препятствий. Пойдут ли стороны на такой беспрецедентный шаг?

Петр Петровский, политолог:

Вся история евразийской интеграции – это откладывание как минимум части пунктов договора: сначала на 2017 год, мы помним, были отложены пункты по нефти, газу. Потом мы видим – 2025 год.

Республика Беларусь ставит задачу четкое и конкретное выполнение в эту пятилетку – с 2020 по 2025 годы – тех пунктов договора по созданию единых рынков нефти, газа, транспорта, финансов, электроэнергии, которые полностью гарантировать будут нам развитие евразийской интеграции в полном объеме, согласно договору.

Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди