Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Новости Беларуси. 27 февраля Президент Беларуси обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. В мае в Минске ждут глав государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые пройдет экономический форум. То есть встреча выйдет за рамки традиционного формата.
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Эксперты, бизнес, должностные лица... Перечень вопросов для обсуждения весьма широк. Одно из предложений, которое уже обсуждают в экспертной среде, – одномоментно отказаться от всех барьеров и препятствий. Пойдут ли стороны на такой беспрецедентный шаг?
Петр Петровский, политолог:
Вся история евразийской интеграции – это откладывание как минимум части пунктов договора: сначала на 2017 год, мы помним, были отложены пункты по нефти, газу. Потом мы видим – 2025 год.
Республика Беларусь ставит задачу четкое и конкретное выполнение в эту пятилетку – с 2020 по 2025 годы – тех пунктов договора по созданию единых рынков нефти, газа, транспорта, финансов, электроэнергии, которые полностью гарантировать будут нам развитие евразийской интеграции в полном объеме, согласно договору.
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