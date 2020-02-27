«Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС

Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представитель Беларуси сейчас возглавляет Евразийскую экономическую комиссию.
Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства
Михаил Мясникович уверен: ЕЭК должна стать той силой, которая запустит механизм классической интеграции. Процесс сближения партнеров во имя выгодного всем сотрудничества.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Это стратегия не просто стратегия до 2025 года, что надо сделать. Там очень большой блок конкретных вопросов. Отличие от всех предыдущих документов, которых достаточно много принято в рамках Евразийского экономического союза, – это конкретный документ, который предполагает фактически устранение барьеров и препятствий в нашей внутренней торговле, как лучше выстроить и закрыть дыры во внешнем контуре, пока они имеют место быть.
Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определенной степени пугала. Я все время переживал, что не справлюсь»