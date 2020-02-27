«Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Это стратегия не просто стратегия до 2025 года, что надо сделать. Там очень большой блок конкретных вопросов. Отличие от всех предыдущих документов, которых достаточно много принято в рамках Евразийского экономического союза, – это конкретный документ, который предполагает фактически устранение барьеров и препятствий в нашей внутренней торговле, как лучше выстроить и закрыть дыры во внешнем контуре, пока они имеют место быть.

Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определенной степени пугала. Я все время переживал, что не справлюсь»