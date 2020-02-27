Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Новости Беларуси. На встрече с Михаилом Мясниковичем Александр Лукашенко обратил внимание на выработку единых подходов к ценообразованию. Причем реализация заложенных в стратегию мер должна носить поэтапный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, что надо предусмотреть – чтобы не получилось так до 2025 года. Это значит, в декабре мы соберемся 2024 года, и, как обычно, мы о чем-то не договорились, что не готовы кто-то по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной продукции, алкогольной продукции и так далее, и мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно, если мы говорим о едином рынке нефти, газа. Для нас это важно, поэтому я беру этот пример. Значит, 2021 – 2024 год, до конца года мы поэтапно должны подойти, фактически, к единым принципам ценообразования и так далее, если брать нефть, газ, аграрную продукцию, промышленность и так далее.

Второе. Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, но, можно сказать мягко, не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это основа, фундамент строительства нашего союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм. Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так, пусть и дальше будем телепаться. Поэтому должны быть реализованы хотя бы эти классические единые принципы. Этого пока нет. Я только что говорил по поводу изъятий, ограничений и барьеров. Их же давно надо было снять. В противном случае какой интерес в какой-то степени Беларуси или тому же Кыргызстану (он в тяжелейшей ситуации), Армении – какой интерес в этом союзе? Что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?