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Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди

27 февраля 2020 17:20
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Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. По факту, единая политика не согласована до сих пор в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Единый финансовый рынок, по мнению экспертов, вообще в зачаточном состоянии. А ведь все это наш огромный потенциал. Сила, которая позволила бы «пятерке» уверенно конкурировать на мировой площадке.

Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди-1

Георгий Гриц, ректор института «Кадры индустрии»:
Мы иногда забываем между интересами конкретных компаний о людях, которые есть. Вы представляете, одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта. Пострадают в первую очередь люди.

«Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС

Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди-4

# ЕАЭС # Георгий Гриц # Александр Лукашенко # Михаил Мясникович # Фотофакт

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