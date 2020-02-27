Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди

Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза. По факту, единая политика не согласована до сих пор в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Единый финансовый рынок, по мнению экспертов, вообще в зачаточном состоянии. А ведь все это наш огромный потенциал. Сила, которая позволила бы «пятерке» уверенно конкурировать на мировой площадке.