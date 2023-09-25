Инфантильный и Пугливый. Политологи прокомментировали поступки Качиньского

Ярослав Качиньский – польский политик, основатель и председатель правящий консервативной партии «Право и справедливость». Брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского. С 21 июня 2023 года занимает созданную специально для него должность вице-премьера правительства, курирующего блок силовых министерств. Считается одним из самых влиятельных людей в польской политике. Также Ярослав Качиньский является главным идеологом внутренней политики Польши, которая характеризуется люстрацией чиновников времен Польской Народной Республики, декоммунизацией (со сносом памятников советским воинам включительно), усилением роли католической церкви в частности, пропаганды консервативных ценностей вообще, противодействием миграции стран Азии и Африки, попытками правительства поставить под контроль судебную власть. Во внешней политике Качиньский является евроскептиком и русофобом. Надежда Сасс, СТВ: Знаете, всегда особый интерес вызывают люди, которые политики, но при этом отказываются от лидирующего места и становятся теневыми игроками, которые только управляют.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Я бы сказал немножко не так. Смотрите, вот тот кризис, в котором сейчас оказалась не только Польша, но и, по сути дела, весь ЕС, приводит к очень странной ситуации. На политическом поле играть могут либо очень мощные, харизматичные, авторитарные лидеры. Такие, как, например, венгерский премьер-министр Орбан, который всеми силами пытается вытащить Венгрию из той ситуации, в которой она оказалась. Если таких людей не находится, приходят, как правило, политические шуты, которые придумывают повестку дня, притягивают внимание каким-то фактом, который они якобы считают важным, но на самом деле их задача просто отвлечь внимание. Отвлечь внимание от того, что реально происходит. И главное им – удержаться и выжить. Вот и все. Я очень сильно сомневаюсь, что Качиньский имеет какие-то серьезные элементы влияния за пределами польского общества. В конечном итоге ему точно так же доводят инструкции, как действовать и что делать.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

Качиньский ведь человек, который полностью не подходит под требования к политическому лидеру. Это человек в значительный степени инфантильный, равно как и его брат был. Во-первых, человек, который очень быстро теряется. И поэтому куда-то прячется. И если мы видим, что вот он был, потом его что-то напугало, он куда-то исчез на некоторое время, мы всегда начинаем выдвигать логические теории, что это на самом деле он сосредотачивается, что он обдумывает тайные планы, что он засел куда-то и оттуда тянется ниточка. Ничего подобного. Он испугался, спрятался под кровать. В армии есть маневр, он называется изматывание противника бегом. То есть когда ты от противника бежишь, это не бегство, это изматывание. Вот Качиньский как раз из этой категории, на мой взгляд.

И есть еще один момент, он еще и плагиатчик, потому что мы с вами посмотрели сейчас ролик, что он напоминает один в один по сценарию? А по сценарию напоминает «Реальную любовь». Фильм, который был снят про то, как к свежеизбранному британскому премьеру приезжает американский президент. И вот там точно такая же история. Американский президент начинает ему говорить, что Британия должна делать, жесткий диктат. Вот как по телефонному разговору. И тот вроде бы колеблется, а потом говорит: мы все это делать не будем. Мы великая страна, Великобритания. Мы страна левой ноги Бекхэма, мы страна правой ноги Бекхэма. И диктатор, американский президент, уезжает посрамленным. Это мечта тех стран, которые не могут себе позволить это в реальной политике. И вот здесь такая же мечта воплощена в этом ролике, только они бы хоть какой-нибудь оригинальный сценарий придумали. Нельзя же передирать, там же все-таки авторские права есть.

Надежда Сасс:

Вальдемар, хотела бы, чтобы вы как опытный политик, возможно, поведали нам какие-то эксклюзивные истории, потому что, я думаю, вы хорошо знаете, наблюдали за действиями, за политической игрой того же Качиньского либо того же Туска.