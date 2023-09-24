Матеуш Пискорский: «Польша не является субъектом международных отношений в Европе»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Какие настроения в обществе сегодня преобладают? И, возможно, вы скажете, за кого вы бы отдали свой голос?

Матеуш Пискорский, политический эксперт (Польша):

Выбор очень сложный, я бы сказал, что нет существенной разницы, я имею в виду в плане внешней политики, в плане каких-то внешнеполитических стратегий между основными политическими силами Польши. Как минимум теми, которые сейчас находятся на уровне парламента, которые представлены в нынешнем парламенте и которые сейчас намерены участвовать на ближайших выборах – существенной разницы нет. Хотя, конечно, есть определенные нюансы. Если вкратце, можно сказать, что главная оппозиционная сила, так называемая «Гражданская коалиция», раньше ведущая сила этой коалиции, она является гражданской платформой бывшего премьер-министра Дональда Туска. Она в плане внешней политики скорее приближена к Берлину и Брюсселю. В то же время правящая партия «Право и справедливость» приближена к англосаксам – Лондону и Вашингтону. Так что в плане внешней политики, если принять внимание то, что через какое-то время, а я уверен в этом, что все-таки континентальная Европа проснется и будет так или иначе менять свое отношение к России, к Беларуси, в том числе к Союзному государству, более, а может, и менее опасным вариантом является приход к власти вот этой либеральной политической силы, которая близка к Берлину, которая, как минимум, не будет идти по этому пути обострения отношений в первую очередь с Россией. Есть еще третья политическая сила, которую некоторые определяет в качестве крайне правых, хотя это не факт с политологической точки зрения – это партия «Конфедерация свободы и независимости». И вот в рядах именно этой партии есть несколько, я не говорю про всех политиков данной партии, но есть несколько политиков отдельных, в том числе и действующих депутатов, например, Браун, Януш Корвин-Микке, которые высказывают совершенно другую точку зрения на вопросы, связанные с внешней восточной политикой в Польше.

Надежда Сасс:

Позволю себе отреагировать на одну вашу реплику. Вы сказали, что сегодня все-таки политическая сила с либеральными взглядами, ценностями менее опасна, так как мы не наблюдаем особо такой агрессивной риторики в отношении той же Республики Беларусь. Но ведь вы поймите, что в этом и загвоздка. Сегодняшняя партия правящая, мы видим очень часто в СМИ Моравецкого, Дуду, и люди, честно говоря, в моем представлении, такие полезные болваны. За последнее время умудрились поссориться с Украиной, с Германией, а вот Туск – это бомба замедленного действия. И хотя Польша сегодня – это оплот традиционных ценностей, как и Беларусь, как и Россия, как и Украина когда-то была. Ну посмотрите, какой эксперимент сегодня проводится. Не боитесь вы политической силы Туска?