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Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

09 марта 2026 16:46
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Белорусские интересы на внешнем контуре. Формула Минска здесь проста и эффективна одновременно: суммируем геополитическое взаимопонимание и экономическую прагматику – получаем достойный результат.

Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.

Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном-2

Про поиск новых точек роста сегодня речь шла во Дворце Независимости. Среди поставленных задач – увеличить неплохой товарооборот между Минском и Ташкентом в два раза.

Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии

Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отношения развиваются неплохо. Особенно в плане визита последнего нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в вашу страну. Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать, – от сельского хозяйства до машиностроения – это все нужно густонаселенному узбекскому государству.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Беларусь-Узбекистан

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