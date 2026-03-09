Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

Белорусские интересы на внешнем контуре. Формула Минска здесь проста и эффективна одновременно: суммируем геополитическое взаимопонимание и экономическую прагматику – получаем достойный результат. Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.

Про поиск новых точек роста сегодня речь шла во Дворце Независимости. Среди поставленных задач – увеличить неплохой товарооборот между Минском и Ташкентом в два раза. Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии