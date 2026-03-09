Лукашенко уверен в возможности достижения $2 млрд товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

Белорусские интересы на внешнем контуре. Формула Минска здесь проста и эффективна одновременно: суммируем геополитическое взаимопонимание и экономическую прагматику – получаем достойный результат.
Именно по такому треку уже много лет Беларусь развивает отношения с Узбекистаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как сегодня, 9 марта, заявил Александр Лукашенко на встрече с главой дипмиссии этой страны, Минску и Ташкенту пора поднимать планку и товарооборот в 2 миллиарда долларов к 2030-му.
Про поиск новых точек роста сегодня речь шла во Дворце Независимости. Среди поставленных задач – увеличить неплохой товарооборот между Минском и Ташкентом в два раза.
Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отношения развиваются неплохо. Особенно в плане визита последнего нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в вашу страну. Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать, – от сельского хозяйства до машиностроения – это все нужно густонаселенному узбекскому государству.