МИД Беларуси прокомментировал приглашение нациста в парламент Канады

Минск ждет официальных извинений от Канады в связи с приглашением украинского нациста в парламент страны. Ситуацию прокомментировали в МИД Беларуси. В пресс-службе нашего внешнеполитического ведомства отметили, что глубоко оскорблены и возмущены кадрами чествования ветерана дивизии СС в Палате общин канадского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси:

Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу. Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории.