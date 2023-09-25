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МИД Беларуси прокомментировал приглашение нациста в парламент Канады

25 сентября 2023 13:53
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Минск ждет официальных извинений от Канады в связи с приглашением украинского нациста в парламент страны. Ситуацию прокомментировали в МИД Беларуси. В пресс-службе нашего внешнеполитического ведомства отметили, что глубоко оскорблены и возмущены кадрами чествования ветерана дивизии СС в Палате общин канадского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД Беларуси прокомментировал приглашение нациста в парламент Канады-1

МИД Беларуси:
Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу. Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории.

МИД Беларуси прокомментировал приглашение нациста в парламент Канады-4

На этом фоне неудивительно, что все запросы Минска к властям Канады о содействии в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа.

# Международная политика # Фотофакт

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