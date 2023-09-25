«Они очень сильно напуганы». Манойло о поведении Польши на международной арене

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

Это все напоминает возню пауков в банке. Потому что кто бы там ни пришел к власти, как бы они ни резвились, как бы они сейчас громко ни заявляли о себе, видно, что они очень сильно напуганы, видно, куда тянутся истинные ниточки, которые как только кто-то придет к власти, определятся с тем, кто будет главой государства, кто будет правящей партией. Они тоже получат свои инструкции. Польша ведет себя очень активно, очень агрессивно. И мы постоянно видим информационные события и поводы, которые они создают, скандального характера. Но при этом они очень сильно напуганы. В свое время до того, как Крым добровольно вошел состав Российской Федерации, довольно часто мы летали в Польшу, последняя такая делегация была, я ее возглавлял, как раз в 2014 году, сразу после вхождения Крыма. Там был очень интересный срез того, как польские политики при этом воспринимали эти события, которые их шокировали. Так вот до Крыма самым распространенным вопросом что их интересовало? Их больше всего интересовало, какие отношения между Россией и Германией, насколько Россия и Германия будут сближаться, потому что это их явно пугало. И однажды мне задали откровенный вопрос: что будет, если Россия и Германия договорятся? В тот момент были между нашими странами и небольшие разногласия, но ничего существенного. Соответственно, ответ на этот вопрос понятен. Что будет, если Россия и Германии договорятся? Они займутся вместе историческим делом – разделом Польши. И это тот мотив, который играет и сейчас. Вот именно поэтому Польша делает все, чтобы Россия и Германия не сблизились ближе определенной дистанции.