Возможна ли смена польской власти после выборов? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Абсолютно нет. Дело все в том, что две главные политические силы идут буквально ноздря в ноздрю. Разница в 3-5 %, причем фактически ни одна из политических партий не сможет сразу набрать большинство голосов. «ПиСу» дают 33 %. Им надо было бы набрать минимум 231 место в парламенте, но более 200 не предсказывает никто из аналитиков. Это значит, что в любом случае будет коалиция, в любом случае будет определенный размен позиций.

Надежда Сасс:

А с Конфедерацией возможна коалиция? Как вы считаете? Очень разные они по политической программе.

Андрей Савиных:

«Конфедерация» – это такое лоскутное одеяло, которое объединяет безумное количество маленьких партий, суполок и так далее. Спросите меня, какова их политическая позиция, я не отвечу. И, наверное, никто не сможет дать внятный ответ. Поэтому все возможно, но удивительная вещь – впервые в истории таких выборов никто из мелких оппозиционных партий не заявляет заранее о своей готовности создать коалиции с «ПиС».

Надежда Сасс:

Почему?

Андрей Савиных:

Вся политическая предвыборная кампания происходит очень грязно. Настолько некультурно, настолько без соблюдения приличий, по-хамски, что, честно говоря, это даже удивительно. То есть создается впечатление, что буквально все политические силы Польши понимают, что политический истеблишмент находится в кризисе, если он находится в кризисе, то вопросы развития, укрепления государственности на повестке дня не стоят, и все политические партии пытаются просто удержаться у власти, остаться на плаву. Но это серьезная потеря стратегической инициативы, честно говоря, я не представляю, как они будут выстраивать вот эту стратегию развития страны. Почему? Потому что краткосрочное видение губительно для любого государства, и польского в том числе.