Возможна ли смена польской власти после выборов? Рассказали эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Вероятна ли смена власти в Польше по итогам выборов?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Абсолютно нет. Дело все в том, что две главные политические силы идут буквально ноздря в ноздрю. Разница в 3-5 %, причем фактически ни одна из политических партий не сможет сразу набрать большинство голосов. «ПиСу» дают 33 %. Им надо было бы набрать минимум 231 место в парламенте, но более 200 не предсказывает никто из аналитиков. Это значит, что в любом случае будет коалиция, в любом случае будет определенный размен позиций.
Надежда Сасс:
А с Конфедерацией возможна коалиция? Как вы считаете? Очень разные они по политической программе.
Андрей Савиных:
«Конфедерация» – это такое лоскутное одеяло, которое объединяет безумное количество маленьких партий, суполок и так далее. Спросите меня, какова их политическая позиция, я не отвечу. И, наверное, никто не сможет дать внятный ответ. Поэтому все возможно, но удивительная вещь – впервые в истории таких выборов никто из мелких оппозиционных партий не заявляет заранее о своей готовности создать коалиции с «ПиС».
Надежда Сасс:
Почему?
Андрей Савиных:
Вся политическая предвыборная кампания происходит очень грязно. Настолько некультурно, настолько без соблюдения приличий, по-хамски, что, честно говоря, это даже удивительно. То есть создается впечатление, что буквально все политические силы Польши понимают, что политический истеблишмент находится в кризисе, если он находится в кризисе, то вопросы развития, укрепления государственности на повестке дня не стоят, и все политические партии пытаются просто удержаться у власти, остаться на плаву. Но это серьезная потеря стратегической инициативы, честно говоря, я не представляю, как они будут выстраивать вот эту стратегию развития страны. Почему? Потому что краткосрочное видение губительно для любого государства, и польского в том числе.
Надежда Сасс:
Хочу сообщить, что в преддверии электоральной гонки в газете «Речь Посполитая» были опубликованы результаты социологического опроса, которые стали неутешительными для нынешних властей республики. Вот, Андрей Викторович, давайте с вами прокомментируем эти результаты. И вот как вы считаете, они огорчили правящую вот сегодня партию, ключевых игроков: Дуду, Моравецкого, Качиньского?
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:
Выглядит не очень оптимистично, с одной стороны. С другой стороны, это типичная картина для практически любой правящей партии, потому что те, кто у власти, делают ошибки, и эти ошибки сейчас идут в ход для их дискредитации и компрометации на выборах. То есть, в принципе, это нормально. Другое дело, что рейтинг всех сил политических Польши не очень высокий.
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