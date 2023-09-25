ТНК диктуют политический курс партий. Как на Западе фальсифицируются выборы?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Неофициальный лидер коалиции правых политических партий «Объединенные правые» Ярослав Качиньский еще в ноябре 2022 года заявил о создании корпуса защиты выборов. В него входит 70 тысяч сторонников. И этот корпус будет контролировать избирательные процедуры для выявления фактов нарушения конкурентами избирательного законодательства. И так заявил Качиньский. Но не исключено, что в случае провала «ПиС» на выборах корпус будет использован для фабрикации этих самых фактов нарушения избирательного законодательства, и естественно, компромата всей электоральной кампании. Не возникает у вас определенных аналогий с последними выборами в Штатах? Там ведь тоже было достаточно много фальсификаций. И вот даже если в Америке такое происходит с избирательной системой, значит, и всем другим можно.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:
Да, но американцы очень долго к этому шли, чтобы эти нарушения, которые сейчас наблюдаются в избирательных кампаниях в Америке, наконец там приобрели массовый характер. Что касается поляков, то вот этот прием их с корпусом, это очень ловкий прием, манипулирование, хотя и не новый. Значит, что они, по сути дела, решили сделать? Они сообразили, что очень большая сила, выступающая от имени общества – это наблюдатели. А наблюдатели при этом будут разные. Если они самостоятельно где-то появляются, их там подхватывают какие-то другие более мелкие партии, то они могут подглядеть за нарушениями не только у противников, но и у самих. А это не очень хорошо. Поэтому создать корпус всех этих наблюдателей потенциальных, людей активных, агрессивно настроенных пассионариев собрать в этом корпусе, организовать их. Заодно обучить, как надо выявлять те вещи, которые там надо выявлять. Создать из них организованную силу. Все пассионарии, то есть люди, которые в общем не равнодушны, как будут проходить выборы, и те, кто готовы тратить свое время на то, чтобы наблюдать, они стекутся в этот корпус. И все окажутся под контролем одной единственной политической силы. И что самое главное: это вроде бы наблюдатель, то есть это не сторонник партии. В случае чего они, конечно, могут заявить свой протест, это будет протест из глубины общества того самого глубинного народа. Это прием, и поляки не первые, кто этот прием применяет. Но появился он сравнительно недавно.
Надежда Сасс:
Важно подчеркнуть, что и оппозиция в свою очередь ответила на этой акции «На страже выборов», в которую уже вовлечено более 50 тысяч человек. И вот «На страже выборов» будет заниматься тем же, что и корпус: следить за конкурентами и, если понадобится, тоже фабриковать и вбрасывать. Не за ходом же выборов им наблюдать. Как вы считаете?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь очень интересный момент. Дело в том, что поляки уже свой путь прошли. 2014 год, местные выборы, Моравецкий говорил лично, говорил публично, о том, что там были огромные фальсификации. Так что, в принципе, скажем так, недоверие к выборам уже становится традиционным подходом практически во всех западных демократиях, включая Польшу. Второй момент, который удивительный, может быть, и просчитывают, может быть, кстати, осознанно ведут к этому. Ведь любая политическая партия требует серьезного финансирования. Это серьезное финансирование приходит далеко не от простых людей, не от избирателей, как правило, от транснациональных корпораций или крупных национальных корпораций. Получается, что создание таких корпусов, с одной стороны, позволяет решить тактические задачи, а стратегически загоняют партию в долг к ТНК, которая потом будет диктовать политический курс этой партии. Это происходит везде, это уже дошло до предела в США, и сейчас эта тенденция набирает силу непосредственно в Польше. Вот это очень важный момент, который я хотел бы подчеркнуть. Но опять же, все это делается на фоне тотального недоверия всех политических сил друг к другу. Это очень серьезный политический кризис.
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