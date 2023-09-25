ТНК диктуют политический курс партий. Как на Западе фальсифицируются выборы?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Неофициальный лидер коалиции правых политических партий «Объединенные правые» Ярослав Качиньский еще в ноябре 2022 года заявил о создании корпуса защиты выборов. В него входит 70 тысяч сторонников. И этот корпус будет контролировать избирательные процедуры для выявления фактов нарушения конкурентами избирательного законодательства. И так заявил Качиньский. Но не исключено, что в случае провала «ПиС» на выборах корпус будет использован для фабрикации этих самых фактов нарушения избирательного законодательства, и естественно, компромата всей электоральной кампании. Не возникает у вас определенных аналогий с последними выборами в Штатах? Там ведь тоже было достаточно много фальсификаций. И вот даже если в Америке такое происходит с избирательной системой, значит, и всем другим можно.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

Да, но американцы очень долго к этому шли, чтобы эти нарушения, которые сейчас наблюдаются в избирательных кампаниях в Америке, наконец там приобрели массовый характер. Что касается поляков, то вот этот прием их с корпусом, это очень ловкий прием, манипулирование, хотя и не новый. Значит, что они, по сути дела, решили сделать? Они сообразили, что очень большая сила, выступающая от имени общества – это наблюдатели. А наблюдатели при этом будут разные. Если они самостоятельно где-то появляются, их там подхватывают какие-то другие более мелкие партии, то они могут подглядеть за нарушениями не только у противников, но и у самих. А это не очень хорошо. Поэтому создать корпус всех этих наблюдателей потенциальных, людей активных, агрессивно настроенных пассионариев собрать в этом корпусе, организовать их. Заодно обучить, как надо выявлять те вещи, которые там надо выявлять. Создать из них организованную силу. Все пассионарии, то есть люди, которые в общем не равнодушны, как будут проходить выборы, и те, кто готовы тратить свое время на то, чтобы наблюдать, они стекутся в этот корпус. И все окажутся под контролем одной единственной политической силы. И что самое главное: это вроде бы наблюдатель, то есть это не сторонник партии. В случае чего они, конечно, могут заявить свой протест, это будет протест из глубины общества того самого глубинного народа. Это прием, и поляки не первые, кто этот прием применяет. Но появился он сравнительно недавно.

Надежда Сасс:

Важно подчеркнуть, что и оппозиция в свою очередь ответила на этой акции «На страже выборов», в которую уже вовлечено более 50 тысяч человек. И вот «На страже выборов» будет заниматься тем же, что и корпус: следить за конкурентами и, если понадобится, тоже фабриковать и вбрасывать. Не за ходом же выборов им наблюдать. Как вы считаете?