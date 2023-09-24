Савиных: независимо от того, кто победит на польских выборах, правящая партия будет против Беларуси и России

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

«Конфедерация» за последнее время очень поднялась в рейтинге. О чем это говорит? О том, что правые партии (например, «Альтернатива для Германии»), которые выступают за абсолютно дружеские взаимоотношения с той же Российской Федерацией. Точно так же и в Польше. Есть же люди, которые не согласны с тем курсом, который... Вы не согласны с мной. Давайте дискутировать.