Савиных: независимо от того, кто победит на польских выборах, правящая партия будет против Беларуси и России
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
«Конфедерация» за последнее время очень поднялась в рейтинге. О чем это говорит? О том, что правые партии (например, «Альтернатива для Германии»), которые выступают за абсолютно дружеские взаимоотношения с той же Российской Федерацией. Точно так же и в Польше. Есть же люди, которые не согласны с тем курсом, который... Вы не согласны с мной. Давайте дискутировать.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У меня это вызывает большие сомнения, потому что, по большому счету, если брать Россию и Беларусь, то независимо от того, кто победит на выборах, правящая партия будет занимать устойчивую антироссийскую, антибелорусскую позицию. И здесь не надо питать каких-либо иллюзий. Политический истеблишмент Польши полностью подконтролен внешним центрам влияния. Они имеют конфликт только в одной сфере. Они искренне хотели бы сохранить традиционные польские ценности.
Надежда Сасс:
Это мы говорим о «Праве и справедливости», а Туск, кстати, наоборот.
Андрей Савиных:
90 % этих политических партий хотели бы сохранить этот традиционный образ жизни, основанный на каких-то католических традициях, основанный на традиционной семье, общине, национальном государстве. В общем-то, понятные, хорошие человеческие ценности. Но проблема-то в том, что Польша оказалась в самолете, который летит совершенно в другую сторону.
Читайте также:
«Выбор между плохим и еще худшим». Андрей Савиных об электоральной кампании в Польше
Матеуш Пискорский: «Польша не является субъектом международных отношений в Европе»
Возможна ли смена польской власти после выборов? Рассказали эксперты