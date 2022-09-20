Индия сближается со странами ШОС, но не отказывается от предложений Запада. Почему страна ведёт такую политику?

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики. Надежда Сасс, СТВ:

Об Индии хотелось бы поговорить чуть более глубоко, потому что, к удивлению многих, существенные усилия Соединенных Штатов Америки по сближению с Индией не обеспечили поддержку Нью-Дели режима санкций. Скорее, наоборот, индийские закупки нефти помогают Москве. Как вы оцениваете игру Моди?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Тут надо понимать цивилизационную историю Индии. В Индии, в отличие даже от Китайской Народной Республики… Во-первых, прогнозисты, которые занимаются глобальными трендами, говорят, что Индия – это будущий центр глобальной экономики. Второй момент – в отличие от той же КНР у Индии есть сформировавшаяся веками элита. Клановость, кастовость. Они веками – 10, 20, 100 поколений – формировали элиту. Кстати, это является и преимуществом, и недостатком. Эта элита, с одной стороны, не готова идти в русле западных колониальных принципов. А с другой точки зрения, те слои, которые были лишены прав на общественное участие, не дотягивают сегодня до тренда. Сегодня, мне кажется, для Индии явилась показателем ситуация с выбором премьер-министра Великобритании. До того как там было не два человека, а три, четыре, пять, десять человек, представитель индийской национальности занимал лидирующие позиции, притом с большим отрывом. И как только встал выбор – Трасс и он – как это, представитель бывшей колонии будет возглавлять эту империю. Я пытаюсь представить их понимание. То есть они понимают, что этот колониальный подход, что мы всегда будем колонией, наверное, говорит о том, что они должны, скорее, себя противопоставлять Западу, чем вести с ним диалог.

Надежда Сасс:

Тоже важно. У Нарендры Моди были прекрасные отношения с 45-м президентом США Дональдом Трампом. И после победы Байдена, конечно, отношения и взаимоотношения в целом с Соединенными Штатами Америки ухудшились. Многих, естественно, удивляло, что Индия, демократическое государство, как же оно могло пойти на сближение с теми государствами, которые входят в ШОС. Как вы охарактеризуете поведение Моди, подход? Он достаточно мудрый.