Индия сближается со странами ШОС, но не отказывается от предложений Запада. Почему страна ведёт такую политику?
Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила.
Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики.
Надежда Сасс, СТВ:
Об Индии хотелось бы поговорить чуть более глубоко, потому что, к удивлению многих, существенные усилия Соединенных Штатов Америки по сближению с Индией не обеспечили поддержку Нью-Дели режима санкций. Скорее, наоборот, индийские закупки нефти помогают Москве. Как вы оцениваете игру Моди?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Тут надо понимать цивилизационную историю Индии. В Индии, в отличие даже от Китайской Народной Республики… Во-первых, прогнозисты, которые занимаются глобальными трендами, говорят, что Индия – это будущий центр глобальной экономики. Второй момент – в отличие от той же КНР у Индии есть сформировавшаяся веками элита. Клановость, кастовость. Они веками – 10, 20, 100 поколений – формировали элиту. Кстати, это является и преимуществом, и недостатком. Эта элита, с одной стороны, не готова идти в русле западных колониальных принципов. А с другой точки зрения, те слои, которые были лишены прав на общественное участие, не дотягивают сегодня до тренда. Сегодня, мне кажется, для Индии явилась показателем ситуация с выбором премьер-министра Великобритании.
До того как там было не два человека, а три, четыре, пять, десять человек, представитель индийской национальности занимал лидирующие позиции, притом с большим отрывом. И как только встал выбор – Трасс и он – как это, представитель бывшей колонии будет возглавлять эту империю. Я пытаюсь представить их понимание. То есть они понимают, что этот колониальный подход, что мы всегда будем колонией, наверное, говорит о том, что они должны, скорее, себя противопоставлять Западу, чем вести с ним диалог.
Надежда Сасс:
Тоже важно. У Нарендры Моди были прекрасные отношения с 45-м президентом США Дональдом Трампом. И после победы Байдена, конечно, отношения и взаимоотношения в целом с Соединенными Штатами Америки ухудшились. Многих, естественно, удивляло, что Индия, демократическое государство, как же оно могло пойти на сближение с теми государствами, которые входят в ШОС. Как вы охарактеризуете поведение Моди, подход? Он достаточно мудрый.
Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:
Я думаю, Индия опасается усиления влияния Китая во всем большом регионе – Евразии и регионе Индийского океана. Поэтому Индия опасается остаться в стороне от очень важного процесса, а ведь Китай через несколько лет, если все будет идти, как идет, становится официально первой экономикой планеты по объему. Для Индии остаться в стороне процессов, разворачивающихся внутри и в рамках ШОС, – это ненужная роскошь. То, что дает Запад, Индия берет. Нельзя сказать, что Индия перебросилась на сторону противников Запада. Нет. Это ее обычная политика. Но это политика страны, которая имеет большой горизонт планирования. Именно Индия не дает сегодня ШОС превратиться в большой, мощный блок, она главный сдерживающий фактор. Но именно этот индийский фактор и позволяет нам надеяться, что ШОС не закуклится на себе, что он будет развивать прежде всего экономику, какие-то еще вопросы, но не превратится в закрытый клуб.
Георгий Гриц:
Для ШОС, насколько я общаюсь с китайскими коллегами, экспертами, с российскими экспертами, это и преимущество, и недостаток. Блок подразумевает противостояние. А ШОС направлен на региональную безопасность, региональную конкуренцию. И эта регионализация, невовлеченность в конфликты – это, с одной стороны, и преимущество ШОС. Принцип, против кого будем дружить, у них не стоит. Они идут к повышению своего статуса через повышение своего потенциала.
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