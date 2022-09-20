«Приходит более сложная мировая конструкция». Как роль в этом играет ШОС?

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Политический Запад десятилетиями диктовал свои правила. Что ему сможет противопоставить политический Восток? Главные события мировой политики. Надежда Сасс, СТВ:

К Шанхайской организации сотрудничества Запад относился достаточно скептично, особенно когда в 2017 году в организацию были приняты Индия и Пакистан. Тогда многие стали задаваться вопросом, насколько дееспособен в целом этот союз государств, ведь в него вошли, помимо двух враждующих государств (Индии и Китая), еще и такие враги. Возникает вопрос, что сейчас 2022 год стал по-настоящему годом прорыва для ШОС, потому как и Нью-Дели, и Пекин отодвинули соперничество на задний план и сконцентрировались на более важных целях. Георгий Васильевич, как вы охарактеризуете активность саммита ШОС и важность в целом этой структуры?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Давайте поговорим о ШОС как таковом. Пять стран-родоначальников. Изначально это была чисто политическая, даже военная площадка для урегулирования региональных конфликтов. Потом она трансформировалась как коллективный Восток, есть такое понятие. Те страны, которые претендуют на полноправное членство в ШОС, это не соответствует действительности. Там две страны претендуют. Это Арабские Эмираты, притом по какому-то эксклюзивному формату. Они не были наблюдателями, не были участниками. Написали заявление: примите нас завтра. И Беларусь уже 10 лет была наблюдателем, в мае заявила. И сам процесс, если брать самый быстрый процесс вхождения. Я надеюсь, что Иран проявит себя как полноправный член ШОС. Прошел год всего лишь. Та же Турция, Пакистан – это два года. Второй момент – почему все-таки переговорная площадка трансформировалась в некий блок, который называют коллективным Востоком? Коллективный Восток – это не просто поговорить, это какой-то инструментарий, отстоять свои интересы. Если действительно Восток и Запад разделялись идеологическим, религиозным, социальным принципом – неторопливый, памяркоўны, как белорусы говорят, где ценности семьи, государства в приоритете. То есть коллективность, ответственность перед обществом всегда были приоритетом, притом не вынужденным, а это было внутри Востока. Запад наоборот – свобода. Что хочу, то ворочу. Мы видим проявления свободы сегодня в антигуманных, антитрадиционных ориентациях. Америка, которая сегодня является гегемоном западного блока, видит. Она выводила санкции, отстаивает свои интересы, надеется там пересидеть, за океаном, традиционно. Мне кажется, не получится. И она тоже в противопоставлении ШОС, того же китайского пути, который является альтернативой атлантическому, трансатлантическому блоку, где они хотят доминировать в этом мире. Сегодня фактически на этом цивилизационном изломе Америка продолжает говорить: все должны жить по нашим правилам.

Надежда Сасс:

Я вам признательна за то, что вы указали еще и ценностные ориентиры, которые преследуют страны ШОС, потому как государства, входящие в ШОС, – это, в том числе, государства, отстаивающие традиционные ценности. При этом мы прекрасно понимаем, что религиозная составляющая абсолютно разнообразна. Мы видим там и мусульманские страны, и шиитский Иран, и суннитская Турция, и конфуцианский Китай, и православная Россия – всем есть там место. Юрия Вячеславович, думаю, вы согласитесь, что сейчас ШОС – это, по сути, сильный блок, противовес политическому Западу. Мы выводили карту. Если мы взглянем на нее в проекции Земного шара, мы поймем, что, на удивление, даже страны Южной Америки не поддержали США в целом. Как вы считаете, в чем причина?

Юрий Шевцов, политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции:

Причина усиления ШОС, внимания к нему происходит из ослабления роли США в мире. На место прежнего монополярного, американоцентричного мира приходит более сложная мировая конструкция. И ШОС среди конструкций, которые усиливаются, оказалась наиболее перспективной на данный момент. Это, я думаю, главное. Надежда Сасс:

Вы правы. Страны, которые представляют сейчас политический Запад, по сути, не имеют права голоса. Есть ключевое государство, которое и диктует основную повестку, а им приходится только, забывая о своих личных интересах, как это происходит с сегодняшним Европейским союзом. Вы же согласитесь со мной?

Георгий Гриц:

Не соглашусь. Я бы с Юрием соппонировал. Все-таки нельзя равнять G8, я имею в виду шанхайскую восьмерку, и G7. Чем на примере Евросоюза можно позавидовать G7 и взять пример? У них есть формат выработки консолидированных решений. Они приняли решение вводить коллективные санкции против России, Беларусь прицепом. Некоторым странам это крайне невыгодно, но они приняли решение. Об этом в ШОС можно лишь мечтать. Формат естественного, реального противостояния интересам Запада в ШОС еще предстоит выработать. Надежда Сасс:

Вы абсолютно правы, но мы же видим сейчас обеспокоенность Запада, даже когда идут дебаты касаемо того, стоит ли ехать представителям определенных стран на саммит Большой двадцатки в Индонезию, где на площадке будет присутствовать и Путин, и Си Цзиньпин.