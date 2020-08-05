Игорь Марзалюк: «В России есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку в нашей стране»

Новости Беларуси. «В России есть силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку в нашей стране». Такое мнение в программе «В обстановке мира» на СТВ высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк, оценивая современный уровень белорусско-российских отношений.





Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей:

У меня два вопроса. Президент очень эмоционально высказался о том, что Российская Федерация поменяла наши братские отношения на партнерские. И зря, как он сказал. Это первый момент. И второй. Белорусские спецслужбы ювелирно сработали на прошлой неделе. Братские отношения и эти вещи (задержание «вагнеровцев») свидетельствуют о том, что в Российской Федерации есть влиятельные силы, которые стремятся дестабилизировать обстановку во время электоральной кампании в нашей стране.

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