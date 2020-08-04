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Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы

04 августа 2020 13:56
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Новости Беларуси. 4 августа Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительный блок в выступлении Президента был посвящен теме коронавируса. Затронул глава государства и тему избирательной кампании. Очевидно, в 2020 году она отличается от предыдущих.

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете: проведем «нячэсныя» выборы, выпустим «эканамічных», «палітычных», наркоманов, уголовников, проведем «чэсныя» выборы и будем жить.

Вы же им хоть подскажите, что не Президент в Беларуси назначает выборы. Что после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний, не назначит очередные выборы. Вы хоть об этом подумайте. Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит.

Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы-4

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# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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