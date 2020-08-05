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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. О чём говорили Президенты?

05 августа 2020 13:32
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся 5 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений, подготовку к проведению осенью 2020 года в Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. О чём говорили Президенты? -1

Отмечена необходимость приложить максимум усилий для того, чтобы это мероприятие дало весомые практические результаты, послужило активизации сотрудничества. Александр Лукашенко и Владимир Зеленский также обсудили эпидемиологическую ситуацию в странах, меры по борьбе с распространением коронавируса, обменялись накопленным в этом плане опытом.  

Речь также шла об усилении пограничного контроля на белорусско-украинской границе и активизации взаимодействия между погранведомствами. Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам.  

О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.  

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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