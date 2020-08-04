Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске
Новости Беларуси. В Минске, как и по всей стране, стартовало досрочное голосование на президентских выборах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До 8 августа включительно свои голоса могут отдать избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут сделать это в основной день – 9 августа.
Минчан заранее проинформировали о ближайшем участке, на который они могут прийти. В столице их почти 700, все в шаговой доступности. В основном их разместили в образовательных и социокультурных объектах. Важное условие при подборе места – наличие безбарьерной среды. Плюс на каждом участке работают волонтеры, которые помогают людям с ограниченными возможностями.
Я живу в Беларуси и хочу, чтобы Беларусь процветала, была независимой.
Я решила проголосовать с мужем. Он работает два через два. Завтра, послезавтра он работает, потом мы на два дня уезжаем к маме в деревню, а потом он опять работает в воскресенье. Я патриот своей страны, вот и пришла.
Отдельное внимание – эпидемиологической безопасности. На участках можно воспользоваться санитайзером, все поверхности постоянно обрабатываются дезсредствами.
Сейчас участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. 9 августа проголосовать можно с 8:00 до 20:00.
В Минске, напомним, более 1 миллиона 200 тысяч избирателей.