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Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске

04 августа 2020 16:16
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Новости Беларуси. В Минске, как и по всей стране, стартовало досрочное голосование на президентских выборах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До 8 августа включительно свои голоса могут отдать избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут сделать это в основной день – 9 августа.

Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске-1

Минчан заранее проинформировали о ближайшем участке, на который они могут прийти. В столице их почти 700, все в шаговой доступности. В основном их разместили в образовательных и социокультурных объектах. Важное условие при подборе места – наличие безбарьерной среды. Плюс на каждом участке работают волонтеры, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске-4

Я живу в Беларуси и хочу, чтобы Беларусь процветала, была независимой.

Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске-7

Я решила проголосовать с мужем. Он работает два через два. Завтра, послезавтра он работает, потом мы на два дня уезжаем к маме в деревню, а потом он опять работает в воскресенье. Я патриот своей страны, вот и пришла.

Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске-10

Отдельное внимание – эпидемиологической безопасности. На участках можно воспользоваться санитайзером, все поверхности постоянно обрабатываются дезсредствами.

Сейчас участки работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. 9 августа проголосовать можно с 8:00 до 20:00.

В Минске, напомним, более 1 миллиона 200 тысяч избирателей.

# Выборы в Беларуси # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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