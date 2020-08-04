Безбарьерная среда и эпидбезопасность. Как работают участки для голосования в Минске

Новости Беларуси. В Минске, как и по всей стране, стартовало досрочное голосование на президентских выборах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До 8 августа включительно свои голоса могут отдать избиратели, которые по каким-либо причинам не смогут сделать это в основной день – 9 августа.

Минчан заранее проинформировали о ближайшем участке, на который они могут прийти. В столице их почти 700, все в шаговой доступности. В основном их разместили в образовательных и социокультурных объектах. Важное условие при подборе места – наличие безбарьерной среды. Плюс на каждом участке работают волонтеры, которые помогают людям с ограниченными возможностями.

Я живу в Беларуси и хочу, чтобы Беларусь процветала, была независимой.

Я решила проголосовать с мужем. Он работает два через два. Завтра, послезавтра он работает, потом мы на два дня уезжаем к маме в деревню, а потом он опять работает в воскресенье. Я патриот своей страны, вот и пришла.