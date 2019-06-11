Грамотное руководство – залог успеха. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. 11 июня назначены сразу два новых министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба не новички в своих сферах. Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: «Всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать» Так, врач-онколог Владимир Караник – возглавит Минздрав, генерал-майор Юрий Караев – станет руководителем Министерства внутренних дел. Кадровые перестановки коснулись и Минского тракторного – определять стратегию развития предприятия отныне будет тоже человек не новый – Виталий Вовк.

Также Президент согласовал назначение руководителей на местах. Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь новым управленцам нужно быть ближе к людям, а также перед каждым поставил вполне конкретные задачи.

Такие насыщенные кадровыми новостями и новыми лицами дни для Дворца Независимости практика привычная. Совсем скоро для каждого из сегодняшних приглашённых утреннее волнение сменится насыщенными буднями на новом месте работы. Александр Лукашенко подчёркивал не раз, что именно грамотное руководство на местах – залог успеха. Причём во многих сферах: социальной, промышленной, ну и, конечно, в сельском хозяйстве. А в этой области вопросов немало. Не прогнозируемо жаркий июнь уж очень повлиял на посевы. Конечно, правильнее всего было бы выработать чёткую стратегию для той самой высокой урожайности. И вот тут бы очень помог точный прогноз. Но Белгидромет со своей задачей справляется не всегда, – отмечает Президент. Достоверность прогноза в 50-70% уж слишком мала. А значит и к погодным сюрпризам аграрии готовы не всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь ситуация очень серьезная. На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. На легких почвах уже, я смотрю, начались пожелтения посевов, поэтому надо не упустить время и убрать вовремя такие посевы. Сейчас идет заготовка сенажа. Надо по-хозяйски посмотреть в связи с климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять.

Но встает второй вопрос, исходя из условий прошлого года. Прошлый год был катастрофически неурожайным и нам пришлось практически все резервы зернофуража использовать. То есть зернофуражных резервов сегодня нет. Если мы то, что сейчас растим на зерно, уберем в сенаж, надо восполнять чем-то зерновую группу. И тут особая надежда на кукурузу. У нас есть технология – консервация кукурузного зерна в рукава. Очень хорошая технология, и я уже однозначно на этом настаиваю. Тоже проверено мною. Поедаемость идеальная, скот любит этот корм. И он будет для нас дешевле, чем сушить. Там, где это невозможно, сделать все для того, чтобы пустующие, свободные, нераспаханные площади пересеять однолетними или еще какими-то культурами.

Если подвести черту – речь о заготовке кормов, это наиважнейший вопрос, которому мы уделяли второстепенное значение.

В итоге где-то из-за погоды, а где-то из-за нехватки кадров и техники страдают некоторые сельхозпредприятия. Попросту не могут выйти на рентабельную работу. Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать» Тогда им можно и нужно помочь, и сделать это могут промышленники. Эта практика уже испробована. К примеру, нефтепереработчики производят биодизель для таких сельхозпредприятий.

Александр Лукашенко:

Надо помочь и прежде всего решить проблему, о которой я недавно говорил. Те 20-25 % хозяйств, которые хромают и сами не выползут из этой ситуации – мы в этом убедились за два десятка лет – как им не помогай, им тяжело – по разным причинам: субъективным, объективным – вылазить из этой ямы. Им надо помочь. Поэтому я попросил, чтобы эти хозяйства были взяты на буксир промышленными предприятиями разного типа: кто-то поможет людьми, кто-то – техникой, кто-то отремонтирует технику. Для нас очень важно поддержать село в этот очень сложный период. Нам ни в коем случае нельзя допустить спада в сельскохозяйственном производстве.

Кстати, задуматься сельхозпредприятиям нужно и над другим. А именно над развитием новых направлений. Такое требование уже звучало не раз. Кто-то уже прислушался, кто-то ещё в поиске своей специализации.

Конечно, исходить нужно из специфики того или иного региона, искать сильные стороны. В зависимости от погодных условий выбирать, к примеру, выгодные культуры. Ну и в животноводстве. Акценты у каждой области, региона, хозяйства должны быть свои. Александр Лукашенко:

Мне правительство пишет – ну просто противно читать. Ладно бы я не понимал в этом ничего: можно было бы отписку эту терпеть. До 2025 года они добавят 133 % овец. То есть овцеводство будет у нас, мы будем овец разводить. Это шерсть, это овчина, это баранина. Вроде на рынке востребовано. Ну, короче, будем разводить этих овец. Так, а что такое 33 % до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки.

Ну что это за темпы? Посмотрите, сколько угодий у нас пустует, даже в Могилевской области. Я не говорю ниже, на Припяти, – к центру, на западе, Неман, Припять. Поймы не заняты. Иногда летишь – жалко становится пустующих земель. Где-то ближе к поймам можем строить легкие навесы и содержать этих овечек. Я в этом убедился лично. У нас же камвольный комбинат – шерсть нужна. У нас очень развита переработка кожи – дубленки можем делать из этого, обувь, одежду. Все можем перерабатывать, легкая промышленность хорошая. Нет, чего-то ждем. Людей жалко просто. Но если люди этого не понимают, пойдут где-то искать работу. Мы готовы поддержать и помочь, только надо, чтобы на местах шевелились. Мы не можем закапывать в эти хозяйства деньги безвозвратно.

Поэтому серьезно надо думать о перспективах. Сеять, убирать, мужики, это 75-80 % научились, а те, которые не делают этого не потому, что не умеют, они просто не хотят. Поэтому с ними надо определиться: не могут они животноводством заниматься, надо засеять культурами на зерно – это легко посеять и убрать, измельчить солому, рассыпать, потом запахать. Зерно забрать тем, кто сегодня занимается животноводством. Пойти на самые радикальные меры, если кто-то не понимает. И совсем подвожу черту. Не дай бог, кто-то будет перебрасывать корма из одного хозяйства в другое по весне. Это недопустимо, это позор. Это же удорожание кормов в 2-3 раза. Кому это надо?

А ещё местная вертикаль – это те, к кому в первую очередь стекаются все актуальные и насущные вопросы. И их нужно быстро решать. Сейчас ответственность возрастает в разы. Впереди две предвыборые кампании. Александр Лукашенко:

Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть все. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам.

Но народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть – это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали. Только я всегда рекомендую – и людям надо шевелиться, и вы им об этом напоминайте. Давайте хоть пятьдесят на пятьдесят: 50% – за нами – содержание вашей семьи и вас, а 50% – сами шевелитесь. «Надо извиниться». Назначая на должность нового главу МВД, Президент прокомментировал ситуацию с цыганами Не допускайте хамства по отношению к людям. Надо с ними работать. Вот Наталья Ивановна может из своего опыта вам об этом рассказать. Она едет к цыганам, рабочим, крестьянам, охотникам и там с ними разговаривает. И приезжает совсем другим человеком. Я так начинал работать. Часто говорю: когда не знаешь, что делать, иди к людям. Даже если ты не найдешь ответа на вопрос, с которым ты пришел к ним, тебе будет легче потом. Ты поймешь, чем дышит народ. И не так страшна эта проблема, как тебе порой кажется, сидя в кабинете.

Впрочем, со спецификой новой работы многие назначенцы уже знакомы. Конечно же, благодаря своим прежним должностям. Вот, к примеру, Олег Чикида некогда 4 года работал первым зампредседателя Могилёвского облисполкома, ну а отныне возглавлять будет как раз Могилёвский райисполком.

Алексей Богайчук, до этого работавший всё в том же Могилёвском облисполкоме, займётся Ленинским районом профильного города. Депутат же Сергей Земченок продуктивно будет работать над экономическими показателями района Лиозненского. Уверен: опыт поможет. Как-никак экономист по образованию, не один год руководил мебельным предприятием в Поставах.

Сергей Земченок, председатель Лиозненского райисполкома:

Поручение – повышать эффективность в сельском хозяйстве. Потому что Лиозненский район, конечно, хозяйственный. Там есть промышленность, но немного. Через что повышать? Искать какие-то новые формы в сельском хозяйстве.

Александр Рахманов назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности. До этого работал в Следственном комитете по Брестской области. Отныне же будет курировать деятельность силового блока. Александр Лукашенко:

Это непростая работа. И даже несмотря на ваш следственный опыт. Все-таки там, на месте, это работа живая, с людьми. Здесь тоже живой работы хватает. Но здесь и большая кабинетная – управленческая, специфическая работа. Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому» И когда мне доложили о том, что вы могли бы работать на этой должности, конечно, я нисколько не сомневался, исходя из вашего опыта, то, что вы уже прошли, многое увидели, познали. Наверное, это будет для Госсекретариата как раз то, что нужно.

Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Василия Герасимова первым заместителем председателя Комитета госконтроля, Дмитрия Баско – замом, Илону Ледницкую – членом правления Нацбанка (для неё это будет уже второй срок полномочий).