Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: «Всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать»

Новости Беларуси. Владимир Караник отныне министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицине он уже давно, на счету далеко не одна спасённая жизнь. Про таких говорят: работает по призванию. В своё время заведовал онкологическим отделением торакальной хирургии РНПЦ в Боровлянах, последние 8 лет возглавлял Минский городской клинический онкодиспансер. Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями И за это время инфраструктура учреждения была серьёзно модернизирована, укреплена материально-техническая база. А благодаря этому, ну и конечно, профессионализму врачей, в борьбе с онкологией удалось добиться многого. Пусть и при росте заболеваемости – уменьшение смертности. Теперь зона ответственности у Владимира Караника расширится – отвечать нужно будет за всю медицинскую сферу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок. Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций. Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии). До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере – надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция – это не про Беларусь. Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому» Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать.