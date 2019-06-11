Александр Лукашенко – Владимиру Каранику: «Всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать»
Новости Беларуси. Владимир Караник отныне министр здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицине он уже давно, на счету далеко не одна спасённая жизнь. Про таких говорят: работает по призванию. В своё время заведовал онкологическим отделением торакальной хирургии РНПЦ в Боровлянах, последние 8 лет возглавлял Минский городской клинический онкодиспансер.
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И за это время инфраструктура учреждения была серьёзно модернизирована, укреплена материально-техническая база. А благодаря этому, ну и конечно, профессионализму врачей, в борьбе с онкологией удалось добиться многого. Пусть и при росте заболеваемости – уменьшение смертности. Теперь зона ответственности у Владимира Караника расширится – отвечать нужно будет за всю медицинскую сферу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок.
Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций.
Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии). До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере – надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция – это не про Беларусь.
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Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать.
В свое время в здравоохранение я передал все – оборудование, лекарства – пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей. Надо еще раз посмотреть на эту систему.
Не забывайте про импортозамещение. Все-таки 500 миллионов долларов, как мы тратили два года назад только на лекарства, это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, развивать свои направления. Если не можем, ладно, на 100 миллионов будем закупать, раз нет возможности такие качественные лекарства произвести у себя. Закупим в Швейцарии, Америке, Германии, что нужно для людей.
Должны быть и импортные лекарства.
Да, они будут дорогие. Кто захочет купить дороже – покупайте. Альтернативные – отечественные – должны быть. И они неплохие. Я в этом убедился сам, изучал эту проблему.
В интервью журналистам Владимир Караник не раз признавался: пациенты часто звонят на личный телефон. Номер никогда не скрывал. Поздравляют с профессиональными праздниками, что-то уточняют. И это для врача словно самая высокая похвала – пациент здоров, а врач действительно сделал всё, что мог. Как раз над качеством и доступностью медицины нужно работать и дальше.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Основная задача – это четкая управляемость системой, организация ее бесперебойного функционирования и доступность медицинской помощи для наших граждан.
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