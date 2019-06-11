Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Новый руководитель у силового ведомства. МВД возглавит Юрий Караев. Ранее он работал в должности заместителя министра внутренних дел – командующего внутренними войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кресло сменил и Виталий Вовк. Теперь он будет управлять Минским тракторным заводом. Напомним, до этого Виталий Вовк работал помощником Президента – инспектором по Витебской области.