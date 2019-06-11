Президент Беларуси: «МТЗ деньги должен зарабатывать»

Новости Беларуси. Стратегически важный вопрос – назначение нового руководителя Минского тракторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Виталий Вовк, сменил Фёдора Домотенко.

Предприятие для Беларуси знаковое. Впрочем, почему только для Беларуси? По итогам 2018 года МТЗ сумел сохранить своё место среди крупнейших производителей тракторной техники в мире. Выпустили без малого 35,5 тысячи единиц. А это почти на 3 тысячи больше, чем в 2017 году. «Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране При этом более 90% продукции ушло на экспорт. Сейчас экспортные поставки намерены и вовсе увеличить ещё на 17%. Перед новым руководителем Президент ставит главную задачу – эффективная и рентабельная работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты знаешь, что там надо делать. Если сможешь развернуться и людей развернуть. Сам-то ты развернешься. Людей надо организовать. Директор – это человек жесткий, им технологии управляют. Сможешь – значит у тебя получится. Ты знаешь, что мы МТЗ, МАЗ, БелАЗ загубить не можем. Это наши стратегические предприятия. Там десятки тысяч людей работают. Это наша гордость. Как без машиностроения? Не может экономика развиваться без трактора и автомобиля. Мы все это умеем делать, это надо сохранить и забыть о том, что льготы какие-то, можно ими пользоваться. Есть куда в государстве тратить деньги. МТЗ деньги должен зарабатывать. Не собираюсь тебе какие-то задачи ставить. Задача только одна – эффективная, рентабельная работа. Все.