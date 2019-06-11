«Чтобы граница была закрыта». Госпогранкомитет и ПРООН подписали документ по борьбе с незаконным оборотом оружия

Новости Беларуси. Повысить безопасность в Восточной Европе. На это рассчитан новый проект Госпогранкомитета Беларуси и Программы развития ООН. Соответствующий документ подписали 11 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель проекта – противостоять незаконному перемещению оружия и боеприпасов через границу нашей страны. Направления сотрудничества самые разные – от закупки оборудования и программного обеспечения до подготовки и обучения кадров.

Отметим, преступники нередко рассматривают Беларусь как удобный транзитный коридор для незаконной перевозки оружия. За последние пять лет число таких попыток увеличилось в шесть раз. Только в этом году их зафиксировано 45.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Наша задача – чтобы граница была закрыта, и преступные элементы не должны быть на границе. Основные направления – это создание и совершенствование системы рисков: это закупка оборудования, программного обеспечения. Еще одна составляющая – подготовка кадрового потенциала, потому что людей нужно готовить. В комплексе эти три составляющие дадут положительный результат.