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Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому»

11 июня 2019 14:01
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. 11 июня Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы: назначены новые главы Министерства здравоохранения и МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (не смотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде, да и я погружен в эти проблемы, вижу, что дела идут неплохо), но мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок.

Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений организаций, притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии).

До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения, простите. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере, надо простить. Я сижу и думаю: ну а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели. Поэтому всех надо привести в чувства, и вы тоже это можете сделать.

Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому»-4

В свое время в здравоохранение, в министерство я передал все: и оборудование, и лекарства. Пожалуйста, закупайте, устанавливайте, лечите людей.

Надо еще раз посмотреть на эту систему. И не забывайте по импортозамещению. Все-таки 500 миллионов долларов, как когда-то мы тратили, два года назад, на, по-моему, лекарства – это много для страны. Надо эти деньги оставить у себя, надо развивать свои направления. Там, где уже не можем, ладно, на 100 миллионов мы будем закупать.

Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому»-7

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# Коррупция # Александр Лукашенко # Фотофакт

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