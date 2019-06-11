Александр Лукашенко: «Коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы человек достаточно волевой, даже жесткий, решительный, знающий дело. Я клоню к тому, что сейчас такой период (не смотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде, да и я погружен в эти проблемы, вижу, что дела идут неплохо), но мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок.

Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений организаций, притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии).

До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать в учреждении здравоохранения, простите. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере, надо простить. Я сижу и думаю: ну а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция – это не для Беларуси, прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели. Поэтому всех надо привести в чувства, и вы тоже это можете сделать.