Пустовой: всем давно понятно и известно, Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдёт

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Поддерживают, соглашаются, размышляют, неистовствуют. По всему миру. Послание белорусского Президента нашему народу и Парламенту прокомментировали в большинстве центров сил. Разобрали на буквы, знаки препинания и даже паузы. Так слушают только мировых политиков. Так слушали Лукашенко. О главном. Первом и событиях в стране. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ.

Уже всем давно понятно и известно: Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдет. Лукашенко – смелый политик – говорит правду про самых звездных и звездно-полосатых игроков геополитики. Лукашенко – тонкий лидер – доступно объясняет о глубинных процессах.