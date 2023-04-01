Пустовой: всем давно понятно и известно, Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдёт

Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поддерживают, соглашаются, размышляют, неистовствуют. По всему миру. Послание белорусского Президента нашему народу и Парламенту прокомментировали в большинстве центров сил. Разобрали на буквы, знаки препинания и даже паузы. Так слушают только мировых политиков. Так слушали Лукашенко. О главном. Первом и событиях в стране. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ.
Уже всем давно понятно и известно: Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдет. Лукашенко – смелый политик – говорит правду про самых звездных и звездно-полосатых игроков геополитики. Лукашенко – тонкий лидер – доступно объясняет о глубинных процессах.
Геополитика сейчас очевидна. Как никогда на поверхности. Вашингтон стал репликой Лондона. Ярлыком на большой шахматной доске. Те же принципы и нарративы. Рабовладельцы – колониалисты – капиталисты. Теперь демократы. Что-то взяли от крестоносцев, что-то от нацистов, первые прикрывались Христом, вторые – избранностью расы. Получились англосаксы.
Подробности в видео.
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