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Пустовой: всем давно понятно и известно, Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдёт

01 апреля 2023 19:33
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Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: всем давно понятно и известно, Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдёт-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Поддерживают, соглашаются, размышляют, неистовствуют. По всему миру. Послание белорусского Президента нашему народу и Парламенту прокомментировали в большинстве центров сил. Разобрали на буквы, знаки препинания и даже паузы. Так слушают только мировых политиков. Так слушали Лукашенко. О главном. Первом и событиях в стране. «Политика без галстуков и купюр». Авторский взгляд Пустового в эфире СТВ.

Уже всем давно понятно и известно: Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдет. Лукашенко – смелый политик – говорит правду про самых звездных и звездно-полосатых игроков геополитики. Лукашенко – тонкий лидер – доступно объясняет о глубинных процессах.

Пустовой: всем давно понятно и известно, Лукашенко – политический пророк. Скажет – так и произойдёт-4

Геополитика сейчас очевидна. Как никогда на поверхности. Вашингтон стал репликой Лондона. Ярлыком на большой шахматной доске. Те же принципы и нарративы. Рабовладельцы – колониалисты – капиталисты. Теперь демократы. Что-то взяли от крестоносцев, что-то от нацистов, первые прикрывались Христом, вторые – избранностью расы. Получились англосаксы.

Подробности в видео.

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# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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