Лукашенко о ядерном оружии: «Никто никогда его как игрушку применять не будет. Кроме американцев»

Мы ни с кем воевать не хотим. Но ситуация вынуждает держать порох сухим. А одним из условий сохранения суверенитета выступает обороноспособность страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы и без того усилили меры безопасности, но чтобы отсудить отдельные горячие головы, которые, как рассказал Президент, планируют вторгнуться в Беларусь, Минск и Москва решили разместить на нашей территории тактическое ядерное оружие.

Есть просто политики. Две даты – годы у власти – и хватит для истории. А есть те, кто делает историю. Даже исправляет чужие ошибки. На это раз Президент Лукашенко закрывает гештальт обороноспособности страны. В Беларусь возвращаются тактические ядерные ракеты. За Посланием белорусского лидера белорусскому народу следил весь мир. За этими словами особенно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я это всегда вам говорил. Вы иногда слушали, думали свое, кто-то верил, кто-то не верил. Но сейчас вы верите, что мы ответим? Ответим и на всю катушку ответим. И надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии, тактическое, не тактическое и прочее. Одна только бомба, которая размещается в Беларуси, в два-три раза сильнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Это страшное оружие. Никто никогда его как игрушку применять не будет, кроме американцев. Я уверен, если бы что-то случилось у них, как с Россией сейчас, они бы уже давно применили, может, даже и не тактическое оружие. А всем указывают, что делать. Что вы мне указываете, что вы мне рассказываете, я же вывел стратегическое оружие. Вы же обещали, что Беларусь будет процветающей. И первым, что сделали, прислали ко мне Сороса. Через месяц я сказал: дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания. И я больше никогда с ним не встречался. Мы должны просто сегодня сохранить суверенитет и независимость, поэтому я в основу положил своего сегодняшнего обращения именно это. И мы будем этот суверенитет и независимость сохранять и обеспечивать чем только возможно. В том числе и ядерным арсеналом. И не надо сегодня говорить: вот, будут только хранить, еще чего-то там, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости.