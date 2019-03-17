Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете

Новости Беларуси. На неделе Президенту был представлен проект Концепции информационной безопасности. Подобные документы есть уже у всех соседей Беларуси. Причина их появления – желание защитить общество от информационного давления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где достоверная новость, а где фейк в сегодняшнем шквале сообщений – разобраться бывает непросто. Как и предугадать последствия. Где-то пошумит и утихнет, а где-то обернется социальным потрясением. Концепция информационной безопасности Беларуси разрабатывалась исходя из геополитических интересов страны и накопленного опыта защиты от фейков. Его вообще-то не так уж и много. Корреспондент Евгений Горин окунулся в мир дезинформации и борьбы с ней.

Евгений Горин, корреспондент:

Словосочетание «Газетная утка» сегодня употребляется всё реже. Не то чтобы недостоверные новости закончились или их стало меньше. Как раз наоборот: от них никуда не деться. Еще большой вопрос: чего сегодня больше – правды или фейков?

Вот такие майки с кричащей надписью – «Я – Фейк-ньюс» появились во время избирательной кампании Дональда Трампа. Американский президент одним из первых вынес на обсуждение проблемы фальшивых новостей в общественное поле. Да и сегодня такие майки многим пришлись бы в пору. Это раньше, чтобы убедить большинство в необходимости военного вторжения в ту или иную страну, нужно было предоставить хоть что-то в качестве доказательства.

Колин Пауэлл, госсекретарь США в 2001-2005 годах:

Вот здесь – примерно чайная ложка спор сибирской язвы. Достаточно, чтобы парализовать работу американского сената. У Ирака есть десятки и десятки тысяч таких чайных ложек. Сибирской язвы в Ираке так и не нашли. Но война из пробирки Колина Пауэлла породила еще один очаг напряженности на Ближнем Востоке. А потом появились социальные сети и смартфоны. И сегодня их экраны, считай, трибуна ООН. Броский заголовок, шокирующее фото или видео – вот и доказательство. Вы – виновны.

Цунами цветных революций Арабской весны обкатали технологию силовой смены правительств в эпоху интернета. Необязательно правдивая, но обязательно шокирующая новость выводит людей на улицы. Например, акт самосожжения торговца. И начинается хаос и терроризм. Хотя выходят все вроде бы за мир и демократию. Потом может выясниться, что кто-то не специально или специально добавил перцу в новости. Да и новость могла быть постановкой. Но ведь революционный фарш невозможно провернуть назад.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:

Ситуация в интернете напоминает ситуацию с вождением, когда зарождаются технологии и они не отрегулированы. В Британии женщину задавили на скорости 3 км/час. Это была первая вещь. С этого момента прошло огромное количество времени. Созданы дороги, правила, регулирующие движение, и мы пользуемся сегодня машинами. Естественно, здесь есть не только права, но и обязанности. Фейки – главная информационная концепция сайта «Панорама». Выглядит как обычный информационный ресурс, если не читать мелким шрифтом, что это сатирическое издание, существующее аж «с 1822 года».

«Ивановская текстильная фабрика открыла первый Second hand в Париже» или «Президент Вучич: Сербия готова признать Косово только в обмен на членство в НАТО и ЕС». За последние полгода много федеральных СМИ России перепечатывали выдуманные новости «Панорамы». Совсем свежий пример из «Большого разговора». Александр Лукашенко рассуждает, почему затормозилось строительство Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, мы тогда могли решить многие вопросы. И может быть мы уже сегодня жили в какой-то форме какого-то государства. И продолжает, объясняя, почему у Беларуси и России всё никак не сложится с той же единой валютой. «Наконец-то вы увидели союзный проект». Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях Вроде бы понятно, что речь идет о том, чего не удается достичь: о проблемных, очень чувствительных вопросах. Но в ленте через несколько мгновений заголовок – «Лукашенко согласился на «общий рубль». А всё почему? Любое СМИ хочет выдать новость первой. Вот и получается, что смысл изменился полностью на противоположный. Это «утка» родилась за пару минут. Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа «Большой разговор» длился семь с половиной часов. Страшно представить, сколько можно «уток» написать. Чему удивляться, что иногда бывает сложно найти общий язык? Впрочем, борьба за рейтинг СМИ – это еще куда ни шло. Но фейк-ньюс сегодня это и оружие политической борьбы, межгосударственного соперничества и просто оружие армий. На неделе Президенту положили на стол проект Концепции информационной безопасности. Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси

Если раньше новость распространялась вертикально – от известного проверенного источника к зрителю-читателю, то сейчас ситуация полностью поменялась. Новость может выпрыгнуть из анонимного, никому неизвестного аккаунта, как черт из табакерки, и молниеносно распространиться по остальным СМИ. Если это тщательно спланированная акция, последствия могут быть разрушительными. Президент Беларуси: «Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации»

Постепенно внедряют защиту от фейк-ньюс и такие гиганты, как Google и Facebook. Последняя наняла четыре компании, сотрудники которых вручную проверяют публикуемые новости на достоверность. Но сначала должна поступить жалоба на сообщение.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Основным способом борьбы с фейк-ньюс мы видим наполнение ответственным контентом информационного пространства, чтобы люди смогли сориентироваться и ориентироваться на те новостные источники, которым они доверяют. И мы думаем об ответственности за намеренные, злонамеренные действия в этой сфере. Один из разделов Концепции информационной безопасности увязывается с национальной идентичностью белорусской нации, ее подлинной историей.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас павінна быць вывераная, несупярэчлівая вераніца, нацыянальны пантэон сваіх герояў, якія нас аб“ядноўваюць, а не раз“ядноўваюць, якія не памнажаюць лініі разлома, нянавісць, а памнажаюць нацыянальную салідарнасць. У нас павінна быць асэнсаваная палітыка па мемарыялізацыі. Гэта значыць, што кожны помнік, кожная скульптура, кожны новы мемарыял павінны памнажаць, умацоўваць гэтую калектыўную салідарнасць. Наша велічнае, слаўнае, гераічнае і трагічнае мінулае павінна быць крыніцай нашай мужнасці, трываласці і натхнення – так, як ва ўсёй Еўропе. Дарэчы, еўрапейцы дзеля гэтых мэтаў стварылі Інстытут гісторыі Еўропы. По итогам совещания Президент поддержал проект Концепции. Надо внести небольшие корректировки. На следующей неделе документ утвердят. Фейк-ньюс как эффективное оружие информационной борьбы ярко описан в фильме «Хвост виляет собакой». Чтобы отвлечь внимание общества, пиарщики развязали фейковую войну. Фальшивые ролики в новости с передовой снимал голливудский продюсер.

Сегодняшняя реальность киносатиру 1997 года с ходу оставляет позади. Фальшивое видео с любой знаменитостью можно сделать у себя дома на компьютере. Интернет вовсю забавляется с лицами актеров, поп-звезд и политиков.