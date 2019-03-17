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Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете

17 марта 2019 18:30
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Новости Беларуси. На неделе Президенту был представлен проект Концепции информационной безопасности. Подобные документы есть уже у всех соседей Беларуси. Причина их появления – желание защитить общество от информационного давления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Где достоверная новость, а где фейк в сегодняшнем шквале сообщений – разобраться бывает непросто. Как и предугадать последствия. Где-то пошумит и утихнет, а где-то обернется социальным потрясением. Концепция информационной безопасности Беларуси разрабатывалась исходя из геополитических интересов страны и накопленного опыта защиты от фейков. Его вообще-то не так уж и много. Корреспондент Евгений Горин окунулся в мир дезинформации и борьбы с ней.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-1

Евгений Горин, корреспондент:
Словосочетание «Газетная утка» сегодня употребляется всё реже. Не то чтобы недостоверные новости закончились или их стало меньше. Как раз наоборот: от них никуда не деться. Еще большой вопрос: чего сегодня больше – правды или фейков?

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-4

Вот такие майки с кричащей надписью – «Я – Фейк-ньюс» появились во время избирательной кампании Дональда Трампа. Американский президент одним из первых вынес на обсуждение проблемы фальшивых новостей в общественное поле. Да и сегодня такие майки многим пришлись бы в пору.

Это раньше, чтобы убедить большинство в необходимости военного вторжения в ту или иную страну, нужно было предоставить хоть что-то в качестве доказательства.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-7

Колин Пауэлл, госсекретарь США в 2001-2005 годах:
Вот здесь – примерно чайная ложка спор сибирской язвы. Достаточно, чтобы парализовать работу американского сената. У Ирака есть десятки и десятки тысяч таких чайных ложек.

Сибирской язвы в Ираке так и не нашли. Но война из пробирки Колина Пауэлла породила еще один очаг напряженности на Ближнем Востоке. А потом появились социальные сети и смартфоны. И сегодня их экраны, считай, трибуна ООН. Броский заголовок, шокирующее фото или видео – вот и доказательство. Вы – виновны.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-10

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-12

Цунами цветных революций Арабской весны обкатали технологию силовой смены правительств в эпоху интернета. Необязательно правдивая, но обязательно шокирующая новость выводит людей на улицы. Например, акт самосожжения торговца. И начинается хаос и терроризм. Хотя выходят все вроде бы за мир и демократию. Потом может выясниться, что кто-то не специально или специально добавил перцу в новости. Да и новость могла быть постановкой. Но ведь революционный фарш невозможно провернуть назад.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-15

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:
Ситуация в интернете напоминает ситуацию с вождением, когда зарождаются технологии и они не отрегулированы. В Британии женщину задавили на скорости 3 км/час. Это была первая вещь.

С этого момента прошло огромное количество времени. Созданы дороги, правила, регулирующие движение, и мы пользуемся сегодня машинами. Естественно, здесь есть не только права, но и обязанности.

Фейки – главная информационная концепция сайта «Панорама». Выглядит как обычный информационный ресурс, если не читать мелким шрифтом, что это сатирическое издание, существующее аж «с 1822 года».

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-18

«Ивановская текстильная фабрика открыла первый Second hand в Париже» или «Президент Вучич: Сербия готова признать Косово только в обмен на членство в НАТО и ЕС». За последние полгода много федеральных СМИ России перепечатывали выдуманные новости «Панорамы».

Совсем свежий пример из «Большого разговора». Александр Лукашенко рассуждает, почему затормозилось строительство Союзного государства.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-21

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы знаете, мы тогда могли решить многие вопросы. И может быть мы уже сегодня жили в какой-то форме какого-то государства.

И продолжает, объясняя, почему у Беларуси и России всё никак не сложится с той же единой валютой.

«Наконец-то вы увидели союзный проект». Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях

Вроде бы понятно, что речь идет о том, чего не удается достичь: о проблемных, очень чувствительных вопросах. Но в ленте через несколько мгновений заголовок – «Лукашенко согласился на «общий рубль». А всё почему? Любое СМИ хочет выдать новость первой. Вот и получается, что смысл изменился полностью на противоположный. Это «утка» родилась за пару минут.

Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа

«Большой разговор» длился семь с половиной часов. Страшно представить, сколько можно «уток» написать. Чему удивляться, что иногда бывает сложно найти общий язык? Впрочем, борьба за рейтинг СМИ – это еще куда ни шло. Но фейк-ньюс сегодня это и оружие политической борьбы, межгосударственного соперничества и просто оружие армий.

На неделе Президенту положили на стол проект Концепции информационной безопасности.

Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-24

Если раньше новость распространялась вертикально – от известного проверенного источника к зрителю-читателю, то сейчас ситуация полностью поменялась. Новость может выпрыгнуть из анонимного, никому неизвестного аккаунта, как черт из табакерки, и молниеносно распространиться по остальным СМИ. Если это тщательно спланированная акция, последствия могут быть разрушительными.

Президент Беларуси: «Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации»

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-27

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-29

Постепенно внедряют защиту от фейк-ньюс и такие гиганты, как Google и Facebook. Последняя наняла четыре компании, сотрудники которых вручную проверяют публикуемые новости на достоверность. Но сначала должна поступить жалоба на сообщение.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-32

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Основным способом борьбы с фейк-ньюс мы видим наполнение ответственным контентом информационного пространства, чтобы люди смогли сориентироваться и ориентироваться на те новостные источники, которым они доверяют. И мы думаем об ответственности за намеренные, злонамеренные действия в этой сфере.

Один из разделов Концепции информационной безопасности увязывается с национальной идентичностью белорусской нации, ее подлинной историей.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-35

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас павінна быць вывераная, несупярэчлівая вераніца, нацыянальны пантэон сваіх герояў, якія нас аб“ядноўваюць, а не раз“ядноўваюць, якія не памнажаюць лініі разлома, нянавісць, а памнажаюць нацыянальную салідарнасць.

У нас павінна быць асэнсаваная палітыка па мемарыялізацыі. Гэта значыць, што кожны помнік, кожная скульптура, кожны новы мемарыял павінны памнажаць, умацоўваць гэтую калектыўную салідарнасць. Наша велічнае, слаўнае, гераічнае і трагічнае мінулае павінна быць крыніцай нашай мужнасці, трываласці і натхнення – так, як ва ўсёй Еўропе. Дарэчы, еўрапейцы дзеля гэтых мэтаў стварылі Інстытут гісторыі Еўропы.

По итогам совещания Президент поддержал проект Концепции. Надо внести небольшие корректировки. На следующей неделе документ утвердят.

Фейк-ньюс как эффективное оружие информационной борьбы ярко описан в фильме «Хвост виляет собакой». Чтобы отвлечь внимание общества, пиарщики развязали фейковую войну. Фальшивые ролики в новости с передовой снимал голливудский продюсер.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-38

Сегодняшняя реальность киносатиру 1997 года с ходу оставляет позади. Фальшивое видео с любой знаменитостью можно сделать у себя дома на компьютере. Интернет вовсю забавляется с лицами актеров, поп-звезд и политиков.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-41

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-43

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-45

В Китае уже появились полностью цифровые ведущие. Скоро они будут неотличимы от настоящих. И как тогда определить – человек на экране телевизора или компьютерная симуляция? Проснуться в таком мире можно уже завтра. И лучше, чтобы все об этом узнали сразу.

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-48

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете-50

# Интернет # Евгений Горин # Олег Макаров # Александр Лукашенко # Александр Ивановский # Колин Пауэлл # Фотофакт

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