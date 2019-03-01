«Наконец-то вы увидели союзный проект». Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях
Новости Беларуси. 1 марта состоялся «Большой разговор с Президентом». Первый вопрос – о переговорах первых лиц Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин за последнее время провели много времени, обсуждая двусторонние проблемы. Есть ощущение явного дефицита в официальном освещении итогов этих встреч. Инициативу перехватывают анонимные комментаторы в интернете. Строительство Союзного государства – это драйвер или уже тормоз сотрудничества? О чем все-таки два президента говорили в Сочи?
Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»
Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:
Как бы вы охарактеризовали сейчас общественное мнение по поводу совершенствования Союзного государства, властные намерения какие-то? И, может быть, открыли бы, если это возможно, какие-то небольшие секреты, о чем вы там договариваетесь? Потому что мы волнуемся, нам это интересно. Это задевает не только ум, но и сердца, мне кажется, и в России, и в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наконец-то вы увидели союзный проект, наконец-то вы волноваться начали и наконец-то вы озаботились Союзным государством. Но когда я слышу подобные разговоры со стороны россиян – я и своему другу, только в более мягкой форме, об этом говорю: «С чего бы это?» Слушайте, столько лет прошло, можно сказать, десятилетия прошли с тех пор, когда мы с Борисом Николаевичем Ельциным взяли этот курс на единение наших народов и пытались подтянуть к этому. И Украина почти рядом была, и другие республики. Много было хитросплетений. Если в это окунуться, нам не хватит сегодня дня, чтобы я окунулся в воспоминания и вам всё рассказал.
Сегодня нам предлагают валюту – мы «за», коль уж касаться этого вопроса. Мы с Владимиром Владимировичем обсуждаем некоторые вопросы. Он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер?» Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное, эмиссионный центр. Он мне говорит: «Что, в Минске?». Говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет, пусть будет в Питере. Родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет.
Надо понимать, что за это время выросло два поколения. Одно еще не очень сознательное – представитель у меня дома. А второе – они у меня двое, побольше уже – это выросшее поколение суверенного независимого государства. Это другие люди. Это прекрасная молодежь – у вас, у нас. Но это уже другие люди. Они, как мы, не помнят этого Союза, этой мощи. Тем более, как начали костылять этот Союз – не у нас. Не помните где? Это сейчас поворот какой-то наметился, что Советский Союз был благо. Тогда было по-другому.
Я сейчас смотрю ваши передачи, и вы начинаете кого-то критиковать, особенно Украину – памятники сносили и прочее. А кто пример показал? Не мы. Многое делали не так, многое можно было сделать тогда, но это не сделали. И уже вы очень правильно сказали. Надо посмотреть, что мы можем сделать, что не можем, а что вообще нельзя делать сегодня.
И когда мы с президентом России обсуждали эти вопросы, конечно, я не буду тут их перечислять, они были подвергнуты анализу. Мы как раз по этому критерию и подходили к этому.
Александр Лукашенко об отношениях с Россией: «Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем»