«Наконец-то вы увидели союзный проект». Александр Лукашенко о белорусско-российских отношениях

Новости Беларуси. 1 марта состоялся «Большой разговор с Президентом». Первый вопрос – о переговорах первых лиц Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин за последнее время провели много времени, обсуждая двусторонние проблемы. Есть ощущение явного дефицита в официальном освещении итогов этих встреч. Инициативу перехватывают анонимные комментаторы в интернете. Строительство Союзного государства – это драйвер или уже тормоз сотрудничества? О чем все-таки два президента говорили в Сочи? Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

Как бы вы охарактеризовали сейчас общественное мнение по поводу совершенствования Союзного государства, властные намерения какие-то? И, может быть, открыли бы, если это возможно, какие-то небольшие секреты, о чем вы там договариваетесь? Потому что мы волнуемся, нам это интересно. Это задевает не только ум, но и сердца, мне кажется, и в России, и в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то вы увидели союзный проект, наконец-то вы волноваться начали и наконец-то вы озаботились Союзным государством. Но когда я слышу подобные разговоры со стороны россиян – я и своему другу, только в более мягкой форме, об этом говорю: «С чего бы это?» Слушайте, столько лет прошло, можно сказать, десятилетия прошли с тех пор, когда мы с Борисом Николаевичем Ельциным взяли этот курс на единение наших народов и пытались подтянуть к этому. И Украина почти рядом была, и другие республики. Много было хитросплетений. Если в это окунуться, нам не хватит сегодня дня, чтобы я окунулся в воспоминания и вам всё рассказал. Сегодня нам предлагают валюту – мы «за», коль уж касаться этого вопроса. Мы с Владимиром Владимировичем обсуждаем некоторые вопросы. Он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер?» Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное, эмиссионный центр. Он мне говорит: «Что, в Минске?». Говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет, пусть будет в Питере. Родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет.