«Было подготовлено около 15 проектов». Как и кто создавал Конституцию Республики Беларусь

Новости Беларуси. Документальный фильм, посвященный 25-летию белорусской Конституции, показали в эфире СТВ.

Валентин Голубев, заведующий центром специальных исторических наук и антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

Яна пісалася доўга. Яна пісалася прадстаўнікамі розных поглядаў, нават у юрыдычнай сферы. У яе ўваходзілі дэпутаты, якія прадстаўлялі розныя палітычныя сферы. Было створана дзве рабочыя групы. Мы потым стварылі з тых двух груп – аб’ядналіся, і стала адна рабочая група, якую ўзначальваў Васіль Іванавіч Шаладонаў. Рыгор Аляксеевіч Васілевіч стаў намеснікам.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор:

Это рабочая группа подготовила добротный текст Конституции, который в итоге и был принят 15 марта. На всем этапе подготовки в той или иной модификации, в той или иной степени было подготовлено около 15 проектов.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, кандидат исторических наук:

Беларусь нуждалась в Конституции. Мы были молодым суверенным государством, которое должно было в мощном нормативном акте высшего значения – в Конституции Республики Беларусь – воплотить все стандарты нашей будущей жизни, все чаяния нации.

Валентин Голубев:

Тую прэамбулу, якую прадставіла наша група і якую прадставіла тая група – яна па свайму зместу, нават па словах, была амаль аднолькавая. Мы напачатку хацелі пералічыць, што і на статуты ВКЛ, і на ўстаўныя граматы Рады БНР, і на Канстытуцыі БССР, але некаторая частка людзей адмоўна адносілася да гісторыі БНР, другая – да гісторыі БССР, трэція не ведалі, што такое ВКЛ, увогуле.