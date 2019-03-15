«Было подготовлено около 15 проектов». Как и кто создавал Конституцию Республики Беларусь

Новости Беларуси. Документальный фильм, посвященный 25-летию белорусской Конституции, показали в эфире СТВ.
Новости Беларуси. Документальный фильм, посвященный 25-летию белорусской Конституции, показали в эфире СТВ.
Валентин Голубев, заведующий центром специальных исторических наук и антропологии Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор:
Яна пісалася доўга. Яна пісалася прадстаўнікамі розных поглядаў, нават у юрыдычнай сферы. У яе ўваходзілі дэпутаты, якія прадстаўлялі розныя палітычныя сферы. Было створана дзве рабочыя групы. Мы потым стварылі з тых двух груп – аб’ядналіся, і стала адна рабочая група, якую ўзначальваў Васіль Іванавіч Шаладонаў. Рыгор Аляксеевіч Васілевіч стаў намеснікам.
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктор исторических наук, профессор:
Это рабочая группа подготовила добротный текст Конституции, который в итоге и был принят 15 марта. На всем этапе подготовки в той или иной модификации, в той или иной степени было подготовлено около 15 проектов.
Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук, кандидат исторических наук:
Беларусь нуждалась в Конституции. Мы были молодым суверенным государством, которое должно было в мощном нормативном акте высшего значения – в Конституции Республики Беларусь – воплотить все стандарты нашей будущей жизни, все чаяния нации.
Валентин Голубев:
Тую прэамбулу, якую прадставіла наша група і якую прадставіла тая група – яна па свайму зместу, нават па словах, была амаль аднолькавая. Мы напачатку хацелі пералічыць, што і на статуты ВКЛ, і на ўстаўныя граматы Рады БНР, і на Канстытуцыі БССР, але некаторая частка людзей адмоўна адносілася да гісторыі БНР, другая – да гісторыі БССР, трэція не ведалі, што такое ВКЛ, увогуле.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук, профессор:
Калі мы кажам пра эпоху ВКЛ, то звычайна ў нас ёсць стэрэатып – Статут. Прычым, Статут 1588 года. Канешне, безумоўна, гэта вяршыня прававой думкі эпохі Рэнесанса, якая прадвызначыла развіццё права на нашых землях на стагоддзі наперад. Многія яго называюць беларускай Канстытуцыяй, тут трошкі перабольшванне, але як бы там ні было.