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  • «Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?

«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?

17 марта 2019 16:43
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Новости Беларуси. Традиции современной Беларуси. За историю нашей независимости их накопилось немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?-1

Одна из самых важных для гражданина – торжественное вручение первых паспортов. И день для этого выбран самый что ни на есть подходящий – День Конституции. В 2019 году праздник получился еще более торжественным, чем обычно, – четверть века назад, 15 марта 1994 года, был принят первый основной закон независимой суверенной Республики Беларусь.

Подробности – в видеоматериале

# Конституция # Фотофакт

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