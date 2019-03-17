«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?

Одна из самых важных для гражданина – торжественное вручение первых паспортов. И день для этого выбран самый что ни на есть подходящий – День Конституции. В 2019 году праздник получился еще более торжественным, чем обычно, – четверть века назад, 15 марта 1994 года, был принят первый основной закон независимой суверенной Республики Беларусь.

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