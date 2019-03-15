В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта

Одним из разработчиков этого масштабного проекта стала и наша страна. Как ожидается, реализация документа поможет своевременно устранять нарушения в общем информационном пространстве.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Рассматривается отдельно и подробно информационная безопасность личности, информационная безопасность общества и информационная безопасность государства, так называемый информационный суверенитет.

Что касается угроз, они перечисляются подробно. Это и угрозы технологического характера системам, сетям, это и угрозы психологического характера. Это стратегия обеспечения информационной безопасности, где акцент делается не на то, что нам угрожает, а на то, что нам делать с этим.