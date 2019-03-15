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В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта

15 марта 2019 19:43
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Новости Беларуси. Партнеры по СНГ подписали единую стратегию информационной безопасности Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта-1

Одним из разработчиков этого масштабного проекта стала и наша страна. Как ожидается, реализация документа поможет своевременно устранять нарушения в общем информационном пространстве.

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта-4

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Рассматривается отдельно и подробно информационная безопасность личности, информационная безопасность общества и информационная безопасность государства, так называемый информационный суверенитет.

Что касается угроз, они перечисляются подробно. Это и угрозы технологического характера системам, сетям, это и угрозы психологического характера. Это стратегия обеспечения информационной безопасности, где акцент делается не на то, что нам угрожает, а на то, что нам делать с этим.

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта-7

Принятая 15 марта единая стратегия определяет цели и основные направления сотрудничества стран СНГ в сфере информационной безопасности.

# СНГ # Олег Макаров # Фотофакт

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