Гайдукевич: «В победу Украины Америка никогда не верила и не верит». А как же миллиарды долларов помощи?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Конец западной помощи, победа России и усталость от Украины – примерно так многие СМИ оценили недавний визит Владимира Зеленского в США. В первую очередь провальной встречу окрестили из-за помощи, которую получил Киев. А точнее, недополучил. В ходе своего визита в США Зеленский надеялся получить ранее обещанные 24 миллиарда долларов. Именно столько еще в августе Джо Байден запросил у Конгресса. Однако в реальности сумма оказалась в 70 раз меньше, едва достигнув 325 миллионов.
Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Новый пакет военной помощи Киеву оценивается в 128 миллионов долларов. Плюс к этому Украина получит оружие и технику еще на 197 миллионов долларов. Это средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, средства защиты от бронетехники и кассетные боеприпасы. Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее.
Но можно ли говорить о единении, когда цифры помощи буквально тают на глазах? Вопрос риторический. Вместе с этим сократилась и аудитория, желающая слушать требования о поставках оружия. Все больше людей устают и от постоянных упреков в недостаточной помощи от украинской стороны. Так, в Конгрессе США уже слышны голоса недовольства слишком большими тратами Вашингтона на Украину. По мнению многих политиков, сейчас внутри страны достаточно проблем, в том числе экономических. А постоянные денежные вливания в другую страну не делают ситуацию лучше.
Кевин Маккарти, спикер палаты представителей США:
Зеленский что, избран в Конгресс? Он что, наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы? Я думаю, это то, что американское общество хочет знать.
При этом еще в день приезда Зеленского в США американские СМИ сразу дали понять, что этот визит не будет успешным. Например, публиковались провальные украинские операции и доказательства виновности Украины в гибели мирных жителей. Но эксперты не верят в моральную сторону вопроса. И, скорее всего, причина изменений совсем в другом.
Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ:
Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия контролирует и будет контролировать.
Надежда Сасс, СТВ:
Олег Сергеевич, полтора года прошло, маски сброшены. Я думаю, сегодня украинской элите так называемой стало понятнее, какая цель была от такой, скорее, взаимовыгодной практики сотрудничества. И не зря очень часто Украину называли офшором США. На сегодня мы видим, что, скорее, для США эта игра уже идет к своему логическому завершению. То есть все, что хотели от Украины, они получили. И в первую очередь и территории, и все ресурсы. И даже последние соки, которые в виде зерна Украина еще может обеспечивать, те же поставки – это и то уже давно не принадлежит украинским фермерам, а американским транснациональным корпорациям и не только.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Только давайте скажем правду. Украинские элиты не проснулись, они все прекрасно знали, они знали, что их используют. В этом преступление их. Их никто не обманывал, они сознательно пошли на продажу страны, на уничтожение собственного народа, в угоду своих финансовых интересов. Ведь они все обогатились. Зеленский, все, кто там сидит, – миллионеры. Где сейчас виллу купил бывший министр обороны Украины? Сколько он за нее заплатил? Он за год официально получает 24 тысячи евро. Купил виллу за огромные деньги дочке. А сколько себе купили? Они все обогатились, они продали страну заранее. В этом их преступления. Их никто не обманывал, а то кто-то сейчас подумает, какие наивные люди там сидят на Банковой. Да они все делали сознательно, это их преступление. Народ украинский рано или поздно с них спросит.
Теперь об американцах. Всегда так было, это их инструмент, им плевать на Украину, плевать на Беларусь, плевать на Францию, Польшу, Литву. Никогда никакая статья НАТО не будет работать. Не будут они воевать за поляков, украинцев, литовцев. Завтра ракета упадет в Польше, никогда американцы за них воевать не будут. Дадут ракету и напечатают доллары – это их инструмент. У них свои внутренние проблемы перед выборами, у них свои интересы, для них задача одна – продлить как можно конфликт больше. Можно, если это получится, сделать меньшими деньгами, ради бога. В победу Украины Америка никогда не верила и не верит. Только сумасшедший может поверить в победу над ядерной великой державой Россией. Это сказка для дураков. Ни в Европе в это никто не верит, кто в чем-то разбирается, ни американцы. Их задача – война, как можно дольше война, ослабить Европейский союз, ослабить Россию, ослабить Китай. Это геополитика, и, к сожалению, судьба украинского народа, Украины, чтобы они хорошо жили, меньше всего интересует американцев. Вот правда, а все остальное – это их внутренние разборки в том числе.
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