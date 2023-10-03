Гайдукевич: «В победу Украины Америка никогда не верила и не верит». А как же миллиарды долларов помощи?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Конец западной помощи, победа России и усталость от Украины – примерно так многие СМИ оценили недавний визит Владимира Зеленского в США. В первую очередь провальной встречу окрестили из-за помощи, которую получил Киев. А точнее, недополучил. В ходе своего визита в США Зеленский надеялся получить ранее обещанные 24 миллиарда долларов. Именно столько еще в августе Джо Байден запросил у Конгресса. Однако в реальности сумма оказалась в 70 раз меньше, едва достигнув 325 миллионов.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Новый пакет военной помощи Киеву оценивается в 128 миллионов долларов. Плюс к этому Украина получит оружие и технику еще на 197 миллионов долларов. Это средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, средства защиты от бронетехники и кассетные боеприпасы. Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее.

Но можно ли говорить о единении, когда цифры помощи буквально тают на глазах? Вопрос риторический. Вместе с этим сократилась и аудитория, желающая слушать требования о поставках оружия. Все больше людей устают и от постоянных упреков в недостаточной помощи от украинской стороны. Так, в Конгрессе США уже слышны голоса недовольства слишком большими тратами Вашингтона на Украину. По мнению многих политиков, сейчас внутри страны достаточно проблем, в том числе экономических. А постоянные денежные вливания в другую страну не делают ситуацию лучше.

Кевин Маккарти, спикер палаты представителей США:

Зеленский что, избран в Конгресс? Он что, наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы. Где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы? Я думаю, это то, что американское общество хочет знать.

При этом еще в день приезда Зеленского в США американские СМИ сразу дали понять, что этот визит не будет успешным. Например, публиковались провальные украинские операции и доказательства виновности Украины в гибели мирных жителей. Но эксперты не верят в моральную сторону вопроса. И, скорее всего, причина изменений совсем в другом.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ:

Возможно, эти встречи прошли не так хорошо, поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия контролирует и будет контролировать. Надежда Сасс, СТВ:

Олег Сергеевич, полтора года прошло, маски сброшены. Я думаю, сегодня украинской элите так называемой стало понятнее, какая цель была от такой, скорее, взаимовыгодной практики сотрудничества. И не зря очень часто Украину называли офшором США. На сегодня мы видим, что, скорее, для США эта игра уже идет к своему логическому завершению. То есть все, что хотели от Украины, они получили. И в первую очередь и территории, и все ресурсы. И даже последние соки, которые в виде зерна Украина еще может обеспечивать, те же поставки – это и то уже давно не принадлежит украинским фермерам, а американским транснациональным корпорациям и не только.