Надежда Сасс, СТВ: На пороге президентских выборов в Америке политическая элита раскалывается, и камнем преткновения стала Украина. Более 30 сенаторов и членов Палаты представителей от Республиканской партии выступили за остановку какой-либо поддержки киевскому режиму. Из их заявления следует, что американский народ спонсирует не свободу и демократию, а украинскую коррупцию и воровство. Как вы считаете, справятся ли демократы с такой волной критики и не поспособствуют ее возрастание смене кандидата на предстоящих выборах в Соединенных Штатах Америки?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Масликов, эксперт Бюро военно-политического анализа, член-корреспондент Академии военных наук России:

Дело выборов, демократии, еще вспомним Платона и Аристотеля, всегда ложь, тактические, временные некоторые ходы, которые закрывают от нас возможность видения стратегии. Поэтому, да, сейчас будет много найденного компромата друга на друга, все остальное, но оно закрывает от нас видение стратегии. Да, бесспорно, еще раз повторюсь, что общество устало и от коррупции, и от непонятных вливаний. Непонятных, потому что требуют объяснения, куда делись наши деньги. И на этом можно сыграть. И играют оппоненты. Это вполне реально, вполне объяснимо, объективно и, в общем-то, ожидаемо.

Но дело в том, что вы меня спросили: а не является ли Зеленской сменой тактики, то есть усталость от Зеленского есть? Да, бесспорно. Нужно смотреть в суть. Суть такова, что не верхний и не нижний уровень, но один из довольно приемлемых уровней аналитического объяснения происходящего следующий, что, собственно говоря, развитие капитализма, западного мира всегда происходит на конкуренции. И Америка понимает, то есть их аналитические данные, статистика показывают, что динамика роста их, ЕС, там Китай – центров силы – начинает буксовать. Она сдает. Что сделать необходимо? Они не раз открытым текстом говорили: нам бы такая еще раз война, которая была. То есть снова найти бурлящий центр, кинуть туда порошок войны и качать деньги.

Надежда Сасс:

Мне кажется, цель они свою и достигли. Кирилл, согласитесь, США уже добились передела мировых рынков в свою пользу и фактически получили контроль над Европой как политически, так и экономически. И военное присутствие американцев в Европе возрастает. Американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее мечтать не мог, вопрос в том, что получила взамен Украина?