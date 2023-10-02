Наталья Кочанова: помочь людям мы обязаны, это наша задача. Мы очень тесно работаем с людьми

Председатель Совета Республики доложила главе государства, что за все время работы нынешний созыв принял 305 нормативно-правовых актов и законопроектов. Важнейшей задачей было приведение в соответствие с обновленной Конституцией других документов. Так, в настоящее время 92 % законов актуализированы. Оставшиеся рассмотрят в ближайшее время.

Как известно, в феврале – в Единый день голосования – в Беларуси изберут новых депутатов всех уровней. Важно учесть предыдущий опыт для эффективной законотворческой деятельности. Глава государства особенно интересовался работой экспертного совета при Совете Республики, который задумывался как «правовой фильтр», способный обеспечить всестороннее рассмотрение важнейших правовых актов. Президента интересует, так ли это на практике. Кроме того, на повестке и работа с местными советами депутатов, а также грядущая электоральная кампании.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Что касается экспертного совета, я хочу сказать, что за два года мы провели более 100 заседаний, на которых рассматриваем все нормативно-правовые акты, которые кладут на стол Президенту для подписания. Хочу отметить, что только треть мы приняли без всяких замечаний. В основном это либо есть замечания, либо вообще мы считаем, что нецелесообразно применение тех или иных нормативно-правовых актов в настоящее время, потому что они либо неактуальны, либо не соответствуют тем подходам, которые есть в нашей стране.

Ну и, конечно, для нас очень важна работа с людьми, работа с обращениями граждан. Этому мы уделяем особое внимание. Мы применяем абсолютно новые формы, которые хорошо себя зарекомендовали тогда, когда выезжаем абсолютно во все регионы нашей страны. Раньше мы это делали ежемесячно, сейчас раз в квартал, когда все члены Совета Республики выезжают в одну из областей нашей страны, проводят приемы по личным вопросам. Мы видим, какие проблемы есть у людей, люди идут с удовольствием к сенаторам, членам Совета Республики для того, чтобы озвучить свою проблему. Но есть и предложения, которые касаются законотворческой деятельности. Для нас это особенно важно. Ну и, конечно, помочь людям мы обязаны, это наша задача. Мы очень тесно и плотно работаем с людьми.

В ближайшее время мы будем проводить, совсем уже немного осталось до того времени, когда будет дан старт электоральной кампании. В этот раз это будет абсолютно новый формат проведения – это Единый день голосования. Это принято нашей Конституцией, поэтому для нас это ответственный период в жизни нашей страны. Конечно, в Палату представителей, Совет Республики, местные советы депутатов должны прийти люди, которые живут проблемами своей страны, которые живут проблемами своей страны, которые живут жизнью своей страны, которые любят своих людей. Если ты готов к такой работе, что она будет очень непростой, ты должен взять на себя ответственность за тех людей, которые тебе отдадут свой голос, которые проголосуют за тебя. А значит, это не просто прийти и нажимать на кнопочку и надеть значок на грудь. Здесь важно не ошибиться.

Президент поблагодарил сенаторов за работу с обращениями граждан, отметив важность налаживания прямого диалога между жителями и властью. Отметим, за предыдущую сессию в Совете Республики рассмотрели 6 тысяч обращений и провели 360 приемов граждан (около половины из них – выездные).