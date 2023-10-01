СВО – возможность процветания для западной коррупции? Олег Волошин рассказал, за что умирают украинцы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Поговорим еще о том, какую финансовую помощь Украина планировала получить, какую по факту получит в ближайшее время, тем более мы понимаем, что достаточно большое количество американских политиков, это в основном республиканцы, но они требуют отчет за потраченные деньги. И при этом администрация Байдена и Пентагона уведомила сенаторов, что в ближайшие 14 месяцев необходимо более 100 миллиардов долларов, чтобы поддерживать военные действия на территории Украины. И давайте с вами обратим внимание на таблицу с объемом финансирования, которое получила Украина от Запада с начала специальной военной операции. 150 миллиардов долларов. Вот возникает вопрос. Большая часть этих денег были разворованы, но такая вот практика в Украине – так распоряжаться той финансовой помощью, вообще поддержкой, которую она от кого-либо получала. Другая же часть была потрачена на боевые действия, а вот об этом отчете, о котором все чаще мы слышим от заокеанских партнеров, – будет ли он предоставлен? Либо же, знаете, вот настолько перевязана коррупционная схема американская и украинская, что проще, мне кажется, оставить этот вопрос без ответа.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Вы совершенно правы. Трудно поверить, что все 150 миллиардов реальными деньгами попали в Киев. Как бы ни была воровата украинская элита, такие огромные деньги просто невозможно было бы просто украсть, если бы правда была не в том, что большая часть этих денег на самом деле из Запада никуда не уходила. Она просто из одного кармана перекладывается на Западе в другой карман. И в этом смысле Украина и раньше, просто в гораздо меньших объемах, была выгодна истеблишменту, в первую очередь Демократической партии, связанной с фондом Сороса и прочими там структурами, типа USAID и так далее. А тут война. Ничего нового в этом нет. Колоссальные деньги выделялись, выделяются на поддержку сирийской оппозиции, на поддержку разных там повстанческих и террористических движений в других странах. Тоже весомая часть этих денег уходила обратно тем же американцам, спецслужбам и так далее, которые за этим всем стояли.