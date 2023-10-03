Рачков: Никарагуа поддерживает позиции Беларуси, связанные с недопустимостью мер Запада в отношении нашей страны

Новости Беларуси. Рабочий визит парламентской делегации Никарагуа продолжился в Совете Республики. Как отметила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, на парламентариях лежит особая ответственность за сохранение мира и спокойствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна всегда выступала с миролюбивыми инициативами. Несмотря на это, в отношении Беларуси стремительным потоком льются ложь и откровенные фейки. Однако, несмотря на такое беспрецедентное давление, Никарагуа не раз поддерживала нас на международных площадках.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно, что Никарагуа поддерживает позиции Республики Беларусь, связанные с недопустимостью односторонних принудительных мер, которые сегодня используются коллективным Западом в отношении Республики Беларусь. В этом мы видим не только политическую составляющую, но и прежде всего экономическую. Необходимо, конечно, противодействовать этим односторонним шагам для того, чтобы развивалась экономика, чтобы Республика Беларусь поставляла свою продукцию на внешние рынки.

Визит парламентской делегации Никарагуа продолжится. 4 октября гости из Манагуа встретятся с руководством Белорусской торгово-промышленной палаты и Мингорисполкома, а также посетят Минский тракторный завод.