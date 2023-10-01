Почему Запад боится нападать на Беларусь? Рассказал Олег Гайдукевич

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Какая цель у сегодняшних представителей элиты в Украине, если можно ее так назвать? Цель затянуть весь мир в кровь, разрушение и хаос? Если же нет, с учетом того, что достаточно много украинских активов уже продано на Запад, Запад не заинтересован видеть Украину тотально разрушенной?

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Во-первых, цель очень простая, они ей следуют с момента избрания. У них еще с 2019 года у команды Зеленского принцип один: нам бы ночь простоять, да день продержаться. Вот они убеждены, что что-нибудь потом произойдет такое, что они пацаны фартовые. Это кроме шуток, это неотъемлемая часть ментальности тех людей, которые сегодня управляют Украиной. Они глубоко убеждены, что они фартовые пацаны. Они и так там из комедиантов и людей, которые вели корпоративы у олигархов, превратились вдруг в тех, к кому олигархи на поклон ходят. Они убеждены, что что-то еще произойдет, что им поможет. Поэтому главное – потянуть время.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Тут какая игра идет вообще? Если бы американцы были уверены в том, что в случае большой войны их континенты не пострадают, вообще бы уже и Польша воевала, и даже если маленькая ядерная бомба в Европе упала бы, никто бы там, в Америке, не расстроился. Только хорошо. И так сейчас производства европейские перевозят в Америку. Им это все прекрасно. Второй момент – Украина. Самая беда Украины, вот я с коллегами своими согласен, которые знают эту страну, любят ее, ведь воюют вообще за доллар, чтобы зеленая бумажка осталась на плаву. Вот когда мы видим эти цифры, сумасшедшая помощь, это же все печатают на станке. И пока идут войны не только в Украине, пока идет война на Ближнем Востоке, в Африке, еще что-то вспыхнет, значит можно спокойно печатать эти доллары, поддерживать его на плаву, он остается валютой, зарабатывать миллиарды, миллионы, раскладывать по карманам и поддерживать американскую экономику. Вот трагедия украинского народа в том, что они гибнут за валюту, которую кто-то кладет себе в карман. Вот в чем ужас ситуации.