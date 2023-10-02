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Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского

02 октября 2023 16:45
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Чем меньше времени остается до парламентских выборов в Польше, тем больше усилий приходится прилагать правящей партии «Право и справедливость», чтобы сохранить своих сторонников. Как сообщает местная пресса, миллионы злотых продолжают уходить со счетов управляющих компаний на счета партии Качинского. Во время избирательной кампании члены советов директоров и наблюдательных советов как физлица перечислили Качиньскому почти 2,5 миллиона злотых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие переводы шли из сферы энергетики – «Право и справедливость» контролирует государственный топливный концерн, а также от сектора польских страховых компаний. А вот сам Качиньский если кого и поддерживает, то за счет государственного бюджета. Очередная афера была вскрыта в результате финансовой проверки деятельности Фонда профилактики COVID-19.

Подробности в следующем материале.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-1

К выборам Верховная контрольная палата Польши начала проверку внебюджетных фондов: речь идет о средствах, которые правительство Моравецкого расходовало без одобрения парламента. Внимание ревизоров привлек Фонд профилактики COVID-19, созданный в 2020 году. С момента начала пандемии через него прошло 43 миллиарда долларов, что в разные годы составляло от 10 до 20 % польского бюджета. Оппозиция называет фонд теневым кошельком партии Качиньского, из которого финансировались практически любые задачи, только не борьба с коронавирусом.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-4

Строились дороги и офисные здания, закупалась коммунальная техника. При этом регионы, куда приходили инвестиции, определялись интересным образом: под финансирование попадали территории, на которых проживает основной электорат партии «Право и справедливость». На карте эти районы отмечены темно-синим цветом. И как вы уже догадались, у власти там находятся представители правящей элиты Польши.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-7

Со второй половины 2022 года ковидным деньгам нашли еще одно применение. Средства уходили на выплаты населению за использования угля, ими также оплачивали льготные лимиты на электроэнергию и возмещали упущенную выгоду энергетическим компаниям и продавцам природного газа. То есть за год до избирательной кампании власти фактически начали дарить деньги населению и юрлицам.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-10

По интересному стечению обстоятельств, главным получателем таких выплат стала государственная газовая компания «Лотос», впоследствии ее обанкротили и слили с топливным концерном «Орлен», который находится под контролем людей Качиньского. Как говорится, все деньги в семью. Схема работала целых три года, и ни одно из принятых решений, касательно финансирования того или иного проекта, не было задокументировано. Что вызвало особое внимание аудиторов. То есть все это время деньги расходовались бесконтрольно.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-13

Один из самых интересных вопросов – откуда взялись деньги для фонда борьбы с ковидом. Повторимся, речь идет в общей сложности о 43 миллиардах долларов, которыми правящая партия пользовалась, как хотела. Выяснилось, что для создания фонда правительство напечатало государственные долговые облигации. По факту средства взяли в долг у самих поляков, но для нужд правящей партии, чтобы раздать их избирателям перед выборами, то есть подкупить людей льготами и надбавками. И все это без ведома парламента, чем и возмущена оппозиция и Верховная контрольная палата Польши.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-16

«Отсутствие прозрачных процедур закупок и неэффективное управление государственными средствами» – так описывают траты фонда ревизоры. Его деятельность Верховная контрольная палата назвала преступной, материалы проверок уже направлены в Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-19

Но часть денег все-таки направили на борьбу с пандемией. Правда, тоже весьма специфическим образом. 26 миллионов долларов из фонда потратили на рекламу прививок на польском телевидении. Позже оказалось, что кампания была провалена, прививаться население все равно не спешит, в результате чего вакцину утилизировали. Сумма уничтоженных препаратов составила около миллиарда злотых – или 230 миллионов долларов, как сказано в отчете контрольной палаты.

Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского-22

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Уже в 2024 году правительство должно начать выплаты по долговым облигациям, из которых формировался фонд – возвращать деньги будут в течение двух лет. Таких денег у правительства Польши нет. И, скорее всего, власти просто напечатает злотые, чтобы расплатиться по долгам. Но вертолетные деньги дают лишь краткосрочный эффект. И после выборов они станут еще одним фактором разгона инфляции в Польше.

# Выборы в Польше # Ярослав Качиньский # Новости Польши # Фотофакт

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