Ковидные деньги в семью. Раскрыта ещё одна афера Качиньского

Чем меньше времени остается до парламентских выборов в Польше, тем больше усилий приходится прилагать правящей партии «Право и справедливость», чтобы сохранить своих сторонников. Как сообщает местная пресса, миллионы злотых продолжают уходить со счетов управляющих компаний на счета партии Качинского. Во время избирательной кампании члены советов директоров и наблюдательных советов как физлица перечислили Качиньскому почти 2,5 миллиона злотых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупнейшие переводы шли из сферы энергетики – «Право и справедливость» контролирует государственный топливный концерн, а также от сектора польских страховых компаний. А вот сам Качиньский если кого и поддерживает, то за счет государственного бюджета. Очередная афера была вскрыта в результате финансовой проверки деятельности Фонда профилактики COVID-19. Подробности в следующем материале.

К выборам Верховная контрольная палата Польши начала проверку внебюджетных фондов: речь идет о средствах, которые правительство Моравецкого расходовало без одобрения парламента. Внимание ревизоров привлек Фонд профилактики COVID-19, созданный в 2020 году. С момента начала пандемии через него прошло 43 миллиарда долларов, что в разные годы составляло от 10 до 20 % польского бюджета. Оппозиция называет фонд теневым кошельком партии Качиньского, из которого финансировались практически любые задачи, только не борьба с коронавирусом.

Строились дороги и офисные здания, закупалась коммунальная техника. При этом регионы, куда приходили инвестиции, определялись интересным образом: под финансирование попадали территории, на которых проживает основной электорат партии «Право и справедливость». На карте эти районы отмечены темно-синим цветом. И как вы уже догадались, у власти там находятся представители правящей элиты Польши.

Со второй половины 2022 года ковидным деньгам нашли еще одно применение. Средства уходили на выплаты населению за использования угля, ими также оплачивали льготные лимиты на электроэнергию и возмещали упущенную выгоду энергетическим компаниям и продавцам природного газа. То есть за год до избирательной кампании власти фактически начали дарить деньги населению и юрлицам.

По интересному стечению обстоятельств, главным получателем таких выплат стала государственная газовая компания «Лотос», впоследствии ее обанкротили и слили с топливным концерном «Орлен», который находится под контролем людей Качиньского. Как говорится, все деньги в семью. Схема работала целых три года, и ни одно из принятых решений, касательно финансирования того или иного проекта, не было задокументировано. Что вызвало особое внимание аудиторов. То есть все это время деньги расходовались бесконтрольно.

Один из самых интересных вопросов – откуда взялись деньги для фонда борьбы с ковидом. Повторимся, речь идет в общей сложности о 43 миллиардах долларов, которыми правящая партия пользовалась, как хотела. Выяснилось, что для создания фонда правительство напечатало государственные долговые облигации. По факту средства взяли в долг у самих поляков, но для нужд правящей партии, чтобы раздать их избирателям перед выборами, то есть подкупить людей льготами и надбавками. И все это без ведома парламента, чем и возмущена оппозиция и Верховная контрольная палата Польши.

«Отсутствие прозрачных процедур закупок и неэффективное управление государственными средствами» – так описывают траты фонда ревизоры. Его деятельность Верховная контрольная палата назвала преступной, материалы проверок уже направлены в Центральное антикоррупционное бюро Польши.

Но часть денег все-таки направили на борьбу с пандемией. Правда, тоже весьма специфическим образом. 26 миллионов долларов из фонда потратили на рекламу прививок на польском телевидении. Позже оказалось, что кампания была провалена, прививаться население все равно не спешит, в результате чего вакцину утилизировали. Сумма уничтоженных препаратов составила около миллиарда злотых – или 230 миллионов долларов, как сказано в отчете контрольной палаты.